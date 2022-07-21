Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur 28 Şubat'a ilişkin çok çarpıcı bir iddiada bulundu.
Sonunur bir paşanın kendisine alkol ikram ettiğini ve bu isteği geri çevirince dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından Niğde'ye sürüldüğünü iddia etti.
KEMAL SONUNUR: ALKOL İÇMEDİĞİM İÇİN SÜRÜLDÜM
Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur şunları söyledi:
"28 Şubat postmodern darbesinin ardından cuntacılar bir eğlence programı düzenledi. Erol Paşa beni geceye davet etti. 28 Şubat'ın şerefine kutlama yapıyorlardı. Erol paşa önüme boş bardağı sürdü 'Buyur Kemal Müdürüm' dedi. Ben de hayatımda içki içmedim bunu içmem dedim. 'Olur mu? bir yudum al bırak. Ben de bunun üzerine 'Bana müsade dedim ayrıldım. Bu olay yaşandıktan 2 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından görevden alındım."
KONUYU RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A AÇTIM
Sonunur, o dönem İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili devreye girdiğini söyledi.
Erdoğan'ın yatay geçiş yazısı yazarak kendisini İstanbul'da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini belirten Sonunur, ancak Akşener'in onaylamadığını ifade etti.
AKŞENER 28 ŞUBAT'I NASIL SAVUNMUŞTU?
O dönem İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in 28 Şubat'ı savunduğu ve Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullandığı biliniyor.
AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.
Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.