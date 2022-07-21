Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur 28 Şubat'a ilişkin çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sonunur bir paşanın kendisine alkol ikram ettiğini ve bu isteği geri çevirince dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından Niğde'ye sürüldüğünü iddia etti.

KEMAL SONUNUR: ALKOL İÇMEDİĞİM İÇİN SÜRÜLDÜM

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur şunları söyledi:

"28 Şubat postmodern darbesinin ardından cuntacılar bir eğlence programı düzenledi. Erol Paşa beni geceye davet etti. 28 Şubat'ın şerefine kutlama yapıyorlardı. Erol paşa önüme boş bardağı sürdü 'Buyur Kemal Müdürüm' dedi. Ben de hayatımda içki içmedim bunu içmem dedim. 'Olur mu? bir yudum al bırak. Ben de bunun üzerine 'Bana müsade dedim ayrıldım. Bu olay yaşandıktan 2 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından görevden alındım."