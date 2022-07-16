CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullu'yu sele teslim kendisi tatil yaptı! Ardından da savunmaya kalktı

Megakent İstanbul'u sel aldı. İstanbullu, yağmur suyunda kulaç atarken gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. O ise her felakette olduğu gibi tatilde çıktı! Sorumsuzluğuyla tepki topladı.

FOX TV kendisini yerden yere vurdu, Twitter 'Ekrem'i gören var mı?' diye çalkalandı. Eleştirelere kulak asmayan İmamoğlu, önce mavi turunu tamamladı. Fethiye, Göcek ve Bodrum'da gezmedik koy bırakmadı. Perşembe günü de İstanbul'a dönüş yaptı. Kameraların karşısına geçti, onu eleştirenleri suçladı. "O kadar yağış olmadı. Bana tuzak kuruyorlar" çıkışı yaptı.

"Çizmeyi afette değil, altyapı çalışması yaparken giyiyorum" ifadesi ise gündemi salladı! TAKVİM ise aradı, taradı. İmamoğlu'nun çizmeli bir karesini bile bulamadı. Albümlerde yalnızca görev süresi boyunca çektirdiği şortlu ve kayak takımlı kareleri yer aldı.

İŞTE EKREM'İN 3 YILININ ÖZETİ



İstanbul'daki sağanak yağış hayatı felç etti. Esenyurt'ta evlerini su basan vatandaşlar böyle tahliye edildi.

ERZURUM'DA KAYAK

İmamoğlu, her doğal afette tatile çıktı! Kimi zaman sahilde kimi zaman da kayaktaydı.