Ekrem İmamoğlu'nu bitirecek balıkçı görüntülerini Kemal Kılıçdaroğlu mu sızdırdı? İmamoğlu: "İşin içerisinde kumpas var"

GÖRÜNTÜLERE DİKKAT ÇEKTİ: KUMPASIN ARKASINDA KILIÇDAROĞLU MU VAR?

Çirkin olan şey oradan bir fotoğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka detaylar da var şimdi o konuya girmeyeceğim. İşlerimizi AKOM'da yola koyduktan sonra gidişi normal karşıladım.





"1 SAAT MOLA" İDDİASI PATLADI

8 civarı yemekten kalktık yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük eşimle AKOM'a geçtik. Bizim trafiğimiz bu yani burada bunu bir kusur yerine koymak...



Ha şu tartışıldı, bir fotoğraf çekildi, işin içerisinde başka kumpaslar var ama bu konuya girmiyorum. Siyasi tarafına da girmiyorum.





Bir siyasetle ilintisi olan kişi tarafından çekilmesi, kime gönderildiği her detayı biliyorum. Ya ben umursamadım. İkincisi sayın büyükelçisi masada. Bir de karın arasına bu açıklamayı yapacağım! Ben AKOM'dan ayrılıp geçtim zaten yemeğe. Yemeği ertelemek aklımdan geçti ama çok insani düşündüm. Öyle zor durumdasınız ki, hatta biz bizden erken geldiği haberini aldık. "

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU SAVAŞINDA YENİ CEPHE

CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında amansız bir soğuk savaş ilerliyor. İki isim de hamlelerini sessiz ve derinden yapıp karşı tarafı pasifize ederek cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da görevi olmamasına rağmen İngiltere Büyükelçisi'yle baş başa yemek yemesi bunun bir işareti olarak görülüyor.