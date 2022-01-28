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    • 28.01.2022 10:05
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    • 28.01.2022 10:46
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    Ekrem İmamoğlu'nu bitirecek balıkçı görüntülerini Kemal Kılıçdaroğlu mu sızdırdı? İmamoğlu: "İşin içerisinde kumpas var"

    İstanbul kar felaketiyle mücadele ederken balık keyfi yapmaya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak kendisini aklamaya çalıştı. "Büyükelçi balık seviyor" sözleriyle çırpındıkça batan İmamoğlu, pişkince "Karadenizliler balıktan iyi anlar" esprisi yaptı! "1 saatlik mola" savunmasını da kendi kendine yalanlayan İmamoğlu, görüntülerin sızdırılmasının bir "kumpas" olabileceği iddiasında bulundu. Peki İmamoğlu'nun siyasi kariyerini noktalayabilecek balıkçı görüntüleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından mı servis edildi? İmamoğlu "kumpas" derken CHP liderine bir mesaj mı verdi? İşte İmamoğlu'nun çırpındıkça batan balıkçı savunması ve CHP içindeki kriz...

    İmamoğlu’nun görüntülerini Kılıçdaroğlu mu sızdırdı?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyük bir kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda İngiliz Büyükelçi ile içkili bir mekanda balık keyfi yapmaya gitti.

    İmamoğlu "kumpas" dedi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi

    Vatandaşların kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda balık restoranına giden Ekrem İmamoğlu'na tepki büyük.

    Olayın ortaya çıkmasının ardından "1 saatlik bir yemek" diyen Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 3 saat balıkçıda olduğu ortaya çıkan kamera görüntüleriyle kanıtlandı.



    YANDAŞ FOX'TA KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
    Tepkilerin odağındaki İmamoğlu, yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olup kendini aklamaya çalıştı. İmamoğlu'nun kendini savunmaya çalışırken çırğındıkça batması dikkat çekti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun FOX TV yayınından dikkat çeken açıklamaları şöyle:



    BÜYÜKELÇİNİN BALIĞA İLGİSİ VAR
    İngiltere büyükelçisi bizim makamımızda ziyarete geldi. Aralık başında. Orada böyle bir hafif de bir iyi ilişki teması üzerinden böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk. Şöyle konusu geçti bir yemek yiyelim. İstanbul'da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz vesaire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Kendisi balığa ilgisinden bahsetti. Karadenizliler balıktan iyi anlar. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. Ve biz rezervasyon yaptığımız restoranlara gidenler bilir camları açıktır, en açık yerinde , bunun girildiği yoktur ki. Kaldı ki yan masamızda oturan bir aile var.

    GÖRÜNTÜLERE DİKKAT ÇEKTİ: KUMPASIN ARKASINDA KILIÇDAROĞLU MU VAR?
    Çirkin olan şey oradan bir fotoğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka detaylar da var şimdi o konuya girmeyeceğim. İşlerimizi AKOM'da yola koyduktan sonra gidişi normal karşıladım.


    "1 SAAT MOLA" İDDİASI PATLADI
    8 civarı yemekten kalktık yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük eşimle AKOM'a geçtik. Bizim trafiğimiz bu yani burada bunu bir kusur yerine koymak...


    Ha şu tartışıldı, bir fotoğraf çekildi, işin içerisinde başka kumpaslar var ama bu konuya girmiyorum. Siyasi tarafına da girmiyorum.



    Bir siyasetle ilintisi olan kişi tarafından çekilmesi, kime gönderildiği her detayı biliyorum. Ya ben umursamadım. İkincisi sayın büyükelçisi masada. Bir de karın arasına bu açıklamayı yapacağım! Ben AKOM'dan ayrılıp geçtim zaten yemeğe. Yemeği ertelemek aklımdan geçti ama çok insani düşündüm. Öyle zor durumdasınız ki, hatta biz bizden erken geldiği haberini aldık. "

    İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU SAVAŞINDA YENİ CEPHE
    CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında amansız bir soğuk savaş ilerliyor. İki isim de hamlelerini sessiz ve derinden yapıp karşı tarafı pasifize ederek cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da görevi olmamasına rağmen İngiltere Büyükelçisi'yle baş başa yemek yemesi bunun bir işareti olarak görülüyor.



        Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesinde bir diğer nokta ise söz konusu yemeğin gizli olması. CHP'liler, yemekten habersiz oldukları için önce İmamoğlu'nu amansız bir şekilde savunarak fotoğrafların eski olduğu yalanına başvurdu. Ancak çok güvendikleri İmamoğlu itiraf edip ters köşe yapınca hepsi tweet silmek zorunda kaldı. Bu da gösteriyor ki CHP'liler de yemekten habersizdi.

        Fatih Altaylı da köşesinde gizli yemekle ilgili şunları yazdı "Belki de, İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediğinin ortaya çıkmasını istemedi. Hatta belki bunu kendi partisinden bile gizli tutmak istiyordu, bilemeyiz." Altaylı'nın bu ifadeleri yemeğin CHP'den gizli yendiğine dikkat çekiyor ve içerideki hesaplaşmayı gözler önüne seriyor.

        CEVAP BEKLEYEN SORULAR
        Ekrem İmamoğlu'nun yemeği sonrası akıllarda bir çok soru var: Balıkçı Kahraman'da Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim çekti? Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı? Deniz Baykal'a kurulmuş kaset kumpasıyla bir günde kendisini CHP'nin 1 numaralı koltuğunda bulan Kemal Kılıçdaroğlu önüne altın tepside gelen bu fırsatı değerlendirdi mi?

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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nu bitirecek balıkçı görüntülerini Kemal Kılıçdaroğlu mu sızdırdı? İmamoğlu: "İşin içerisinde kumpas var"
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