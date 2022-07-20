Ümit Özdağ'ın yaktığı ırkçılık ateşi sokağın nabzını tehlikeli şekilde yükseltiyor! Youtube yayınlarında Suriyeli mülteci düşmanlığı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaktığı yabancı düşmanlığı ve ırkçılık ateşi gün geçtikçe büyüyor.
Toplumu galeyana getiren tehlikeli söylemler sarf edip Suriyelileri hedef gösteren Özdağ'ın algı dolu bu hamleleri, sokağın da nabzını yükseltiyor.
Son dönemde YouTube kanallarının yaptığı sokak röportajları da büyük tartışmalara sahne oluyor. Daha çok toplumun sinir uçlarındaki konuların sorulduğu röportajlarda sert sözler, sert eleştiriler birbiri ardına geliyor.
Türkiye'nin en tartışmalı konularından biri olan mülteciler konusuna da sık sık bu röportajlarda yer veriliyor.