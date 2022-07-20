Ümit Özdağ'ın yaktığı ırkçılık ateşi sokağın nabzını tehlikeli şekilde yükseltiyor! Youtube yayınlarında Suriyeli mülteci düşmanlığı





"Ben de bir insanım." diye haykıran genç karşısında mikfotona konuşanların, "Ne işin var burada", "Yürü git konuşma fazla", "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Sustur şunu", "Suriyeliler burada sapıklık yapıyor", "Bizi kullanıyorsunuz bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız..." söylemleri tüm dikkatleri üzerine topladı.