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    • 20.07.2022 18:31
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    Ümit Özdağ'ın yaktığı ırkçılık ateşi sokağın nabzını tehlikeli şekilde yükseltiyor! Youtube yayınlarında Suriyeli mülteci düşmanlığı

    'Milliyetçilik' maskesine bürünürek ırkçı söylemler üreten, toplumun sinir uçlarına dokunan paylaşımlar ve eylemlerde bulunarak etki ajanlığı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaktığı tehlikeli ateş gün geçtikçe büyüyor. Özellikle Suriyelileri hedef gösteren ve yabancı düşmanlığı ile nam salan Özdağ, sokağın da nabzını yükseltiyor. Youtube'da yayınlanan sokak röportajları bu tehlikeli söylemleri üzerinden adeta mülteci düşmanlığını körüklüyor. Bunun son örneği sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video ile gözler önüne serildi. Sokak röportajında hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Suriyeli bir gence tepki gösterenlerin öfke dolu sözleri dikkati çekti.

    takvim.com.tr
    Sokak röportajında Suriyelilere öfke dolu sözler!

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaktığı yabancı düşmanlığı ve ırkçılık ateşi gün geçtikçe büyüyor.


    Toplumu galeyana getiren tehlikeli söylemler sarf edip Suriyelileri hedef gösteren Özdağ'ın algı dolu bu hamleleri, sokağın da nabzını yükseltiyor.



    Son dönemde YouTube kanallarının yaptığı sokak röportajları da büyük tartışmalara sahne oluyor. Daha çok toplumun sinir uçlarındaki konuların sorulduğu röportajlarda sert sözler, sert eleştiriler birbiri ardına geliyor.

    Türkiye'nin en tartışmalı konularından biri olan mülteciler konusuna da sık sık bu röportajlarda yer veriliyor.



    SURİYELİLERE YÖNELİK ÖFKE DOLU SERT SÖZLER
    Son olarak sosyal medya platformu Youtube'da yayınlanan bir sokak röportajı gündem oldu.

    Videonun özellikle Suriyelilere yönelik sert sözler içerek kısımlarının montajlanarak sosyal medya hesaplarında yayınlanan bölümü ise dikkatlerden kaçmadı.

        "NE İŞİN VAR BURADA, SİZE GICIK OLUYORUZ"
        17 yaşında hem okuyup hem de çalıştığını, maruz kaldığı ırkçılık yüzünden okulundan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Suriyeli bir gence, diğerlerinin öfke dolu sözleri ise duyanları şoke etti.



        "Ben de bir insanım." diye haykıran genç karşısında mikfotona konuşanların, "Ne işin var burada", "Yürü git konuşma fazla", "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Sustur şunu", "Suriyeliler burada sapıklık yapıyor", "Bizi kullanıyorsunuz bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız..." söylemleri tüm dikkatleri üzerine topladı.



        IRKÇI SÖYLEMLER TOPLUMU OLUMSUZ ETKİLİYOR
        Böylelikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yabancı düşmanı tutumunun tezahürü olan ırkçı söylemleri ve algı dolu paylaşımlarının toplumu olumsuz yönde nasıl etkilediği bir kez daha gözler önüne serildi.
            İşte ’Kanal İstanbul’da son durum!
            Haberler Güncel Ümit Özdağ'ın yaktığı ırkçılık ateşi sokağın nabzını tehlikeli şekilde yükseltiyor! Youtube yayınlarında Suriyeli mülteci düşmanlığı
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