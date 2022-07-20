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    • 20.07.2022 18:09
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    “Suriyeli aile kaz çalıyor” provokasyonu yalan çıkmıştı! Bakanlık devreye girdi, hayvanlara orada bakılacak

    Sosyal medyada “Suriyeli aile kaz çalıyor” provokasyonu üreten provokatörler yine çuvallamıştı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı. Ailenin evinden alınarak Ankara'ya getirilen iki ördeğe, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak.

    Bakanlık devreye girdi, hayvanlar orada bakılacak

    İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin hayvan barınağına bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı.

    Ailenin evinden alınarak Ankara'ya getirilen iki ördeğe, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak.Başakşehir'deki bir parkın göletinde yüzen ve sahibi oldukları iki ördeği alarak çantalarına koydukları anlara ait görüntüler "göletten ördek çaldıkları" iddiasıyla sosyal medyadan paylaşılan kadınların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

    Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri'nin 3 ay önce Eminönü'nden yavruyken aldıklarını, evlerinde büyüttüklerini, çıkardıkları sesten komşuların rahatsız olması üzerine uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini söylediği ördekler, yeni yuvalarına kavuştu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde Iraklı kız kardeşlerin Fatih'teki evine giderek ördekleri teslim aldı. Ördekler, ekip araçlarının arka bölümüne, hayvanlar için özel dizayn edilen kafese konularak Ankara'ya getirildi.Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alınan ördeklere, buradaki ördek, kaz, tavus kuşu ve diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.

    NE OLMUŞTU?

    Bahçeşehir'de göletteki ördekleri çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, ördeklerin sahibi Zeynep El Zuheyri konuştu. Zuheyri "Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Ölür diye bırakmadık" dedi.



    Başakşehir Bahçeşehir'de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntülerler paylaşıldı. Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    "ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"
    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri, "Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu.

        Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız" dedi. Daha sonra telefonuyla çektiği ördeklerin fotoğraflarını kameralara gösterdi.



        ÖZDAĞ YİNE IRKÇILIK YAPTI
        Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine ırkçılık yapmıştı. Kazları çaldığı iddia edilen kişilerin görüntülerini paylaşan Özdağ, "Uyum, birlikte yaşam, entegrasyon mümkün değil" ifadelerini kullandı.

        EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Kazlar, kadınların şahsına ait" dedi ve şu açıklamayı yaptı: "17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır."

        Emniyet'in yaptığı açıklamaya rağmen provokasyona devam eden Özdağ, "Bu açıklama Türk Emniyet tarihine kaz açıklaması diye geçecek." dedi.

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        Haberler Güncel “Suriyeli aile kaz çalıyor” provokasyonu yalan çıkmıştı! Bakanlık devreye girdi, hayvanlara orada bakılacak
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