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    • 20.07.2022 18:01
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    Son dakika: 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakoluna teslim oldu

    Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakoluna teslim oldu.

    2 terörist daha teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

    Açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor" denildi.

    İşte Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan o paylaşım;



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    Haberler Güncel Son dakika: 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakoluna teslim oldu
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