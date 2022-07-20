Son dakika: 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor" denildi.



İşte Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan o paylaşım;

