Ümit Özdağ'ın 'iç savaş' provokasyonu sonrası harekete geçildi: "Suç duyurusunda bulunacağız"

Son dönemde göçmenler üzerinden yaptığı provokatif açıklamalar ve eylemlerle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Aydın'da skandal açıklamalara imza attı.
SKANDAL İFADELER: YÜZDE 100 İÇ SAVAŞ ÇIKACAK
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Türkiye'deki Suriyeliler üzerinden iç savaş çığırtkanlığı yaptı.
Aydın'da yaptığı konuşmada karşısındaki muhabirin sözünü keserek "iç savaş" diyen Özdağ, "İç savaş, daha büyüğü yok zaten. Sonuçta bir savaş çıkacak, yüzde kaç ihtimal 99 mu hayır yüzde yüz. Mesele ne zaman olacağı." dedi.