Ümit Özdağ'ın 'iç savaş' provokasyonu sonrası harekete geçildi: "Suç duyurusunda bulunacağız"



Aydın'da yaptığı konuşmada karşısındaki muhabirin sözünü keserek "iç savaş" diyen Özdağ, "İç savaş, daha büyüğü yok zaten. Sonuçta bir savaş çıkacak, yüzde kaç ihtimal 99 mu hayır yüzde yüz. Mesele ne zaman olacağı." dedi.