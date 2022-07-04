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    • 04.07.2022 12:44
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    Ümit Özdağ'ın 'iç savaş' provokasyonu sonrası harekete geçildi: "Suç duyurusunda bulunacağız"

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, provokatif açıklamalar ve eylemlerle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı, Özdağ'ın söylemlerinin 'iç savaş kışkırtıcılığı' olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Özdağ’ın ’iç savaş’ sözleri sonrası harekete geçildi

    Son dönemde göçmenler üzerinden yaptığı provokatif açıklamalar ve eylemlerle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Aydın'da skandal açıklamalara imza attı.


    SKANDAL İFADELER: YÜZDE 100 İÇ SAVAŞ ÇIKACAK


    Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Türkiye'deki Suriyeliler üzerinden iç savaş çığırtkanlığı yaptı.


    Aydın'da yaptığı konuşmada karşısındaki muhabirin sözünü keserek "iç savaş" diyen Özdağ, "İç savaş, daha büyüğü yok zaten. Sonuçta bir savaş çıkacak, yüzde kaç ihtimal 99 mu hayır yüzde yüz. Mesele ne zaman olacağı." dedi.

        Özdağ'ın yaptığı açıklamalarla ilgili Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz." dedi.



        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
        Özdağ hakkında suç duyurusuda bulunacaklarını belirten Çataklı, "Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil." dedi.

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