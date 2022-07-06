Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Esenler'de çocuğa tecavüz sonrası halk sokağa indi' iddiası yalan çıktı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN 'TECAVÜZ' İDDİASI
Son dönemde yabancı düşmanlığını körükleyen ve 'İç savaş' çığırtkanlığı ile gündeme gelen Ümit Özdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Esenler'de 12 yaşındaki Suriyeli bir kızın 4 Afgan tarafından tecavüze uğradığını ve halkın sokağa döküldüğünü iddia eden bir paylaşımda bulundu.
Özdağ önce 'Esenyurt' yazdığı daha sonra ise Esenler olarak düzelttiği paylaşımında, "4 Afgan 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz etti. Halk sokağa döküldü. Afganlar ağır şekilde dövüldü. Halk mahallemizde yabancı istemiyoruz diyerek emlak komisyoncularına tepki gösterdi. Bıçak sırtında yaşadığımız günlerden geçiyoruz." iddiasında bulundu.
Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Ümit Özdağ'ın iddiası yalanlandı.
"KAMU DÜZENİNİ BOZMAK İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİN"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır.
Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur"