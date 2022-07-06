Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Esenler'de çocuğa tecavüz sonrası halk sokağa indi' iddiası yalan çıktı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN 'TECAVÜZ' İDDİASI

Son dönemde yabancı düşmanlığını körükleyen ve 'İç savaş' çığırtkanlığı ile gündeme gelen Ümit Özdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Esenler'de 12 yaşındaki Suriyeli bir kızın 4 Afgan tarafından tecavüze uğradığını ve halkın sokağa döküldüğünü iddia eden bir paylaşımda bulundu.