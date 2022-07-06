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    • 06.07.2022 11:47
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    Ümit Özdağ kaşıyor... 'Tecavüz' yalanı!

    Son dönmede yabancı düşmanlığı ile gündeme gelen ve 'iç savaş' çığırtkanlığı yapan Ümit Özdağ'ın bir iddiası daha yalan çıktı. Esenler'de 4 Afgan'ın 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz ettiğini ve halk sokağa döküldüğünü iddia eden Ümit Özdağ'ı Esenler Kaymakamlığı yalanladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Ümit Özdağ kaşıyor... ’tecavüz’ yalanı!

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Esenler'de çocuğa tecavüz sonrası halk sokağa indi' iddiası yalan çıktı.

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN 'TECAVÜZ' İDDİASI
    Son dönemde yabancı düşmanlığını körükleyen ve 'İç savaş' çığırtkanlığı ile gündeme gelen Ümit Özdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Esenler'de 12 yaşındaki Suriyeli bir kızın 4 Afgan tarafından tecavüze uğradığını ve halkın sokağa döküldüğünü iddia eden bir paylaşımda bulundu.

    Özdağ önce 'Esenyurt' yazdığı daha sonra ise Esenler olarak düzelttiği paylaşımında, "4 Afgan 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz etti. Halk sokağa döküldü. Afganlar ağır şekilde dövüldü. Halk mahallemizde yabancı istemiyoruz diyerek emlak komisyoncularına tepki gösterdi. Bıçak sırtında yaşadığımız günlerden geçiyoruz." iddiasında bulundu.

    Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Ümit Özdağ'ın iddiası yalanlandı.

    "KAMU DÜZENİNİ BOZMAK İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİN"
    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır.



    Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur"

        ÖZDAĞ'IN İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
        Her fırsatta yabancı düşmanlığını kaşıyan Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde provokasyonu 'iç savaş çıkacak' söylemleriyle körükledi. Sokakların güvensizleştiğini söyleyen Özdağ, "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "sığınmacılar nedeniyle Türkiye'de iç savaş çıkacağı" iddialarına karşı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bunun çok açık bir iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu değerlendiriyoruz ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.
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        Ümit Özdağ kaşıyor... ’tecavüz’ yalanı!
        Haberler Güncel Ümit Özdağ kaşıyor... 'Tecavüz' yalanı!
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