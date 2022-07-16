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    • 17.07.2022 01:25
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    Sığınmacılar üzerinden provokasyon yapan Ümit Özdağ'ın 'Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı' iddiası yalan çıktı

    Son dönemde sığınmacılar ve mülteciler üzerinden provokatif açıklamalar yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine bir algı çalışması yaptı. Konya'da Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü çocuğun, aslında akranlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi. Böylece Özdağ'ın yine bir provokasyonu patladı.

    Özdağ’ın ’Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı’ iddiası yalan çıktı

    Türkiye'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıları ülkelerine geri gönderme vaadiyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın algı çalışması yine çöktü.

    "BABASIYLA GÖRÜŞTÜM" DEMİŞTİ

    Özdağ, Konya'da küçük çocuktan 20 TL isteyen Suriyelilerin küçük çocuğa kezzap attığını öne sürdü.

    Çocuğun babası ile de görüştüğünü iddia eden Özdağ, "Şimdi çocuğun babası ile konuştum. Olay 45 gün önce olmuş. Suçlu Suriyeliler yakalanmış, yargı süreci başlamış.1 yabancının başına 1 şey gelince Zafer Partisi kışkırttı diyenlere sorum şu: Bu çocuğun yüzüne 20 TL için kezzap dökenleri kim kışkırttı? Türk düşmanı Suriyeli yalakaları." ifadelerini kullandı.

    GERÇEK BAMBAŞKA

    Özdağ'ın Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü 12 yaşındaki Yusuf İsmail Candan'ın, akranlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

        Hastaneye kaldırılan Candan, tedavi altına alındı. Olayın ardından kezzabı atan çocuk da yakalandı.

        12 yaşındaki şüpheli attığı sıvının kezzap olduğunu bilmediğini söyledi.

        G.E.H, "Oynadığımız yıkık bina içerisinde dolu su bidonu gördüm. Bidonun içerisinde su olduğunu zannederek oyun amaçlı Yusuf'a fırlattım. Dökülen sıvı nedeniyle benim de elim ve ayağımda yanıklar oluştu. Maddenin kezzap olduğunu bilmiyordum" dedi.
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        Haberler Güncel Sığınmacılar üzerinden provokasyon yapan Ümit Özdağ'ın 'Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı' iddiası yalan çıktı
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