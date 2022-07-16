Sığınmacılar üzerinden provokasyon yapan Ümit Özdağ'ın 'Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı' iddiası yalan çıktı

Türkiye'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıları ülkelerine geri gönderme vaadiyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın algı çalışması yine çöktü.
"BABASIYLA GÖRÜŞTÜM" DEMİŞTİ
Özdağ, Konya'da küçük çocuktan 20 TL isteyen Suriyelilerin küçük çocuğa kezzap attığını öne sürdü.
Çocuğun babası ile de görüştüğünü iddia eden Özdağ, "Şimdi çocuğun babası ile konuştum. Olay 45 gün önce olmuş. Suçlu Suriyeliler yakalanmış, yargı süreci başlamış.1 yabancının başına 1 şey gelince Zafer Partisi kışkırttı diyenlere sorum şu: Bu çocuğun yüzüne 20 TL için kezzap dökenleri kim kışkırttı? Türk düşmanı Suriyeli yalakaları." ifadelerini kullandı.
GERÇEK BAMBAŞKA
Özdağ'ın Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü 12 yaşındaki Yusuf İsmail Candan'ın, akranlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.