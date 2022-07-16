Sığınmacılar üzerinden provokasyon yapan Ümit Özdağ'ın 'Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı' iddiası yalan çıktı

Çocuğun babası ile de görüştüğünü iddia eden Özdağ, "Şimdi çocuğun babası ile konuştum. Olay 45 gün önce olmuş. Suçlu Suriyeliler yakalanmış, yargı süreci başlamış.1 yabancının başına 1 şey gelince Zafer Partisi kışkırttı diyenlere sorum şu: Bu çocuğun yüzüne 20 TL için kezzap dökenleri kim kışkırttı? Türk düşmanı Suriyeli yalakaları." ifadelerini kullandı.