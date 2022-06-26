Mersin'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın korumalarından vatandaşa dayak: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?

Yol istemek için plakasında Ümit Özdağ yazılı koruma aracına korna çaldıklarını, yol vermeyince aracın solundan geçerek yoluna devam ettigini, bu esnada koruma aracının hızla gelerek selektör yaptığını, "Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun çek kenara " diyerek sinkaflı kelimeler söylediğini beyan etti.