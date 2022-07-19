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    • Yaşam
    • 19.07.2022 15:56
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    • 19.07.2022 16:17
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    Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ'ın "kaz" iddiası da yalan çıktı! Başakşehir'deki olayın kahramanı kadın ilk kez konuştu

    İstanbul Başakşehir'de bulunan göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen Zeynep el Zuheyri ilk kez konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüntülerini paylaşarak ırkçılık üzerinden provokasyon yaptığı Zuheyri, ördeklere evde baktıklarını komşuların rahatsız olması nedeniyle göle bırakmak istediklerini söylerken, "Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Ölür diye bırakmadık" dedi.

    Ördekleri çaldığı iddia edilmişti! O kadın konuştu

    Bahçeşehir'de göletteki ördekleri çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, ördeklerin sahibi Zeynep El Zuheyri konuştu. Zuheyri "Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Ölür diye bırakmadık" dedi.



    Başakşehir Bahçeşehir'de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntülerler paylaşıldı. Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    "ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"
    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri, "Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu.

        Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız" dedi. Daha sonra telefonuyla çektiği ördeklerin fotoğraflarını kameralara gösterdi.



        ÖZDAĞ YİNE IRKÇILIK YAPTI
        Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine ırkçılık yapmıştı. Kazları çaldığı iddia edilen kişilerin görüntülerini paylaşan Özdağ, "Uyum, birlikte yaşam, entegrasyon mümkün değil" ifadelerini kullandı.

        EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Kazlar, kadınların şahsına ait" dedi ve şu açıklamayı yaptı: "17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır."

        Emniyet'in yaptığı açıklamaya rağmen provokasyona devam eden Özdağ, "Bu açıklama Türk Emniyet tarihine kaz açıklaması diye geçecek." dedi.

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        Ördekleri çaldığı iddia edilmişti! O kadın konuştu
        Haberler Yaşam Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ'ın "kaz" iddiası da yalan çıktı! Başakşehir'deki olayın kahramanı kadın ilk kez konuştu
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