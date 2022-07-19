Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ'ın "kaz" iddiası da yalan çıktı! Başakşehir'deki olayın kahramanı kadın ilk kez konuştu

"ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri, "Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu.