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    • 20.07.2022 17:31
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    TİP'li Ahmet Şık provokasyon peşinde! 'Sokak' çağrısı yaptı

    Daha önce 'Bu devlet katildir, yıkılmalı' şeklinde skandal ifadeler kullanan ve polise saldıran Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık yeni bir rezillğe daha imza attı. Ahmet Şık kalkışma çağrısı yaparak, "Sokaklar canlı tutulmalı" dedi.

    TİP’li Ahmet Şık provokasyon peşinde!

    Eski HDP'li, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık skandal açıklamalarla gündeme geldi.

    2021'de HDP'li Ali Kenanoğlu'yla Kadıköy'de eylem yaparak vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu devleti yıkmalıyız" diye seslenen Şık, şimdi de "Sokaklar canlı tutulmalı" dedi.

    AHMET ŞIK'TAN SOKAK ÇAĞRISI
    Tunceli'de konuşan Şık, muhalefet partilerine "Türkiye'de ciddi muhalefet eksikliği var. Parlamentoda bulunan partilerin eksikliği değil, toplumsal muhalefetin de eksikliği var" ifadeleriyle seslenerek şunları söyledi;

    "Türkiye'de sosyal medyada yürüyen bir muhalifçilik, 'devrimcilik' var, sürekli bu muhalefet mecliste ne yapıyor diye soruluyor anonim kimliklerle. Orada yapılacak iş belli zaten. Meclis çatısı altında yapacağınız muhalefetin sınırı, kuralı belli. Bütün mevzu parmak hesabına dayanıyor. Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak. Toplumsal muhalefetin bir arada durup kendisini bir güç merkezi olarak gösterdiği bir harekete ihtiyacımız var"

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEHDİT SAVURMUŞTU
    Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" sözleriyle tehditler savurmuştu.

    POLİSE SALDIRMIŞTI
    Gezi Parkı vandalizminin 9'ncu yıl dönümünde Türkiye İşçi Partili isimler Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık bir provokasyona imza atmıştı. 3 TİP'li 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' pankartı astı.


    Görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu vekiller polise saldırdı.
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    TİP’li Ahmet Şık provokasyon peşinde!
    Haberler Güncel TİP'li Ahmet Şık provokasyon peşinde! 'Sokak' çağrısı yaptı
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