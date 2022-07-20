TİP'li Ahmet Şık provokasyon peşinde! 'Sokak' çağrısı yaptı

"Türkiye'de sosyal medyada yürüyen bir muhalifçilik, 'devrimcilik' var, sürekli bu muhalefet mecliste ne yapıyor diye soruluyor anonim kimliklerle. Orada yapılacak iş belli zaten. Meclis çatısı altında yapacağınız muhalefetin sınırı, kuralı belli. Bütün mevzu parmak hesabına dayanıyor. Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak. Toplumsal muhalefetin bir arada durup kendisini bir güç merkezi olarak gösterdiği bir harekete ihtiyacımız var"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEHDİT SAVURMUŞTU

Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" sözleriyle tehditler savurmuştu.