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    • 17.07.2022 13:41
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    Ege Denizi'ndeki Yunan mezalimi ve kara suyu ihlali İHA kamerasında! MSB görüntüleri paylaştı: Düzensiz göçmenler ölüme itildi

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere ait 2 can salının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türkiye kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntülediğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunan mezalimi İHA kamerasında!

    Yunanistan Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği ihlal ve zulümlere bir yenisini daha ekledi.



    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere ait 2 can salının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türkiye kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntülediğini bildirdi.

    İHA'LAR TESPİT ETTİ


    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Türkiye sahillerine 1,5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumunun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildiği ve düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı vurgulandı.

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        Haberler Güncel Ege Denizi'ndeki Yunan mezalimi ve kara suyu ihlali İHA kamerasında! MSB görüntüleri paylaştı: Düzensiz göçmenler ölüme itildi
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