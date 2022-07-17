Ege Denizi'ndeki Yunan mezalimi ve kara suyu ihlali İHA kamerasında! MSB görüntüleri paylaştı: Düzensiz göçmenler ölüme itildi

Yunanistan Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği ihlal ve zulümlere bir yenisini daha ekledi.





Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere ait 2 can salının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türkiye kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntülediğini bildirdi.