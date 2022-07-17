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    • 17.07.2022 11:20
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    • 17.07.2022 11:20
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    'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberleri yalanlandı

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan 'Silivri Cezevi'nde uyuz salgını' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

    DHA
    ’Silivri’de uyuz salgını’ haberlerine yalanlama

    CTE'den yapılan yazılı açıklamada, ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiği belirtilerek, "Herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak hassasiyetle tedaviye başlanılmaktadır. Bununla beraber, uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutuklular ayrı odalarda barındırılarak ilaç tedavisine başlanmakta, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları oda derhal karantinaya alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.

    Öte yandan yapılan inceleme neticesinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Gerçeklikten tamamen uzak, hükümlü ve tutuklu ailelerinde kaygı uyandıracak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberleri yalanlandı
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