AK Parti, alarm veren megakent İstanbul’u mercek altına aldı! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun harcamalarını araştırdı

İBB Başkanı İmamoğlu, her fırsatta tatile çıktı. En zor günlerinde İstanbullular'ı yalnız bıraktı. Ya dağda kayak yaptı ya da mavi tur'da keyif çattı.

AK PARTİ, "Yüz Yüze 100 Gün" sloganıyla düğmeye bastı. 3 yılda harcanan 122.2 milyar liranın nereye gittiğini araştırmaya başladı.

ZÜBEYDE YALÇIN

ELEŞTİRİ GÖRÜNCE KAÇIYOR!

İmamoğlu, her afette şehir dışındaydı. Depremi bahane etti, Palandöken'de tatil yaptı. İstanbul'u sel aldı Fethiye'de tatile çıktı. Eleştirileri ise "Bana tuzak kuruluyor" sözüyle cevapladı.