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    AK Parti, alarm veren megakent İstanbul’u mercek altına aldı! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun harcamalarını araştırdı

    AK Parti, alarm veren megakent İstanbul'u mercek altına aldı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İBB'nin başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 122.2 milyarı nereye harcadığını 100 gün boyunca araştırmaya başladı.

    Yüz yüze 100 gün

    İBB Başkanı İmamoğlu, her fırsatta tatile çıktı. En zor günlerinde İstanbullular'ı yalnız bıraktı. Ya dağda kayak yaptı ya da mavi tur'da keyif çattı.

    AK PARTİ, "Yüz Yüze 100 Gün" sloganıyla düğmeye bastı. 3 yılda harcanan 122.2 milyar liranın nereye gittiğini araştırmaya başladı.
    ZÜBEYDE YALÇIN

    ELEŞTİRİ GÖRÜNCE KAÇIYOR!
    İmamoğlu, her afette şehir dışındaydı. Depremi bahane etti, Palandöken'de tatil yaptı. İstanbul'u sel aldı Fethiye'de tatile çıktı. Eleştirileri ise "Bana tuzak kuruluyor" sözüyle cevapladı.

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    Haberler Güncel AK Parti, alarm veren megakent İstanbul’u mercek altına aldı! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun harcamalarını araştırdı
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