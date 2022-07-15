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    • 15.07.2022 14:21
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    • 15.07.2022 14:25
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    CHP'nin 15 Temmuz anmasına tepki: Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu da katıldı

    İBB'nin Saraçhane binası önünde gerçekleştirilen 15 Temmuz şehitlerini anma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Tören akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için dile getirdiği 'kontrollü darbe' söylemi ve Kaftancıoğlu'nun attığı tweetleri getirdi. Samimiyetsiz bulunan anma sosyal medyada tepki çekti.

    DHA
    takvim.com.tr
    CHP’nin 15 Temmuz anmasına tepki

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma töreni düzenlendi. Belediyenin Saraçhane'deki binası önünde yapılan törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı törene, CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Cihangir İslam ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

    NE YAPTIKLARI BELİRSİZ!
    CHP'li yöneticilerin katıldığı tören tepkiye neden oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi tankların arasından hiçbir engelleme olmaksızın geçerek, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde yaşananları televizyondan seyretmesi hala unutulmadı.

    Yenikapı Mitingi'ne katıldıktan kısa süre sonra tavır değişikliğine giderek 15 Temmuz darbe girişimi için 'kontrollü darbe' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun, sözleri büyük tepki çekmesine karşı parti içinde benimsenmişti. Söylem ve eylemlerinde tutarsızlık yaşayan CHP'nin 15 Temmuz anması gerçekleştirmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından samimiyetsiz bulundu.

    KAFTANCIOĞLU'NUN SÖYLEDİKLER UNUTULMADI
    Törene katılan isimlerde biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Kaftancıoğlu'nun darbe girişimine karşı attığı tweetler hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

    FETÖ'nün asker kılığına girmiş hainlerinin 15 Temmuz 2016'da yaptığı alçak darbe girişimi sırasında kahraman halk, sokaklarda tanklara tüfeklere dur deyip şehit olurken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçekliği aradan geçen zamanda rağmen ispatlanmayan 'askerlerin boğazı kesildi' yalanını hala savunuyor.

        TANRIKULU 'KHK'LILAR'LA HELALLEŞECEK
        Törene katılan bir diğer isim CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da, darbe girişimi ardından kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerle ilgili yeni bir açıklaması hatırlatıldı. Olası bir iktidar değişiminde ilk yapılacak işlerden birinin KHK'lılarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olduğunu belirten Tanrıkulu, "Bu bir maddelik düzenlemedir. Tüm hazırlıkları yapılmıştır" demişti.

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