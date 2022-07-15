İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma töreni düzenlendi. Belediyenin Saraçhane'deki binası önünde yapılan törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı törene, CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Cihangir İslam ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

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CHP'li yöneticilerin katıldığı tören tepkiye neden oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi tankların arasından hiçbir engelleme olmaksızın geçerek, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde yaşananları televizyondan seyretmesi hala unutulmadı.