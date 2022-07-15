İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma töreni düzenlendi. Belediyenin Saraçhane'deki binası önünde yapılan törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı törene, CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Cihangir İslam ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
NE YAPTIKLARI BELİRSİZ!
CHP'li yöneticilerin katıldığı tören tepkiye neden oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi tankların arasından hiçbir engelleme olmaksızın geçerek, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde yaşananları televizyondan seyretmesi hala unutulmadı.
Yenikapı Mitingi'ne katıldıktan kısa süre sonra tavır değişikliğine giderek 15 Temmuz darbe girişimi için 'kontrollü darbe' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun, sözleri büyük tepki çekmesine karşı parti içinde benimsenmişti. Söylem ve eylemlerinde tutarsızlık yaşayan CHP'nin 15 Temmuz anması gerçekleştirmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından samimiyetsiz bulundu.
KAFTANCIOĞLU'NUN SÖYLEDİKLER UNUTULMADI
Törene katılan isimlerde biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Kaftancıoğlu'nun darbe girişimine karşı attığı tweetler hala hafızalarda tazeliğini koruyor.
FETÖ'nün asker kılığına girmiş hainlerinin 15 Temmuz 2016'da yaptığı alçak darbe girişimi sırasında kahraman halk, sokaklarda tanklara tüfeklere dur deyip şehit olurken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçekliği aradan geçen zamanda rağmen ispatlanmayan 'askerlerin boğazı kesildi' yalanını hala savunuyor.