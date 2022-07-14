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    • 14.07.2022 14:28
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    • 14.07.2022 15:38
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil dönüşü yaptığı açıklamada 'Murat Ongun' detayı... Direğin arkasına saklandı

    İstanbullu bayram günü selle boğuşurken Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilinin tamamlamasının ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu tatilde olduğu için eleştirilmesine tepki göstererek algı yapıldığını iddia ettti. İmamoğlu'nun basın toplantısı esnasında Murat Ongun'un direğin arkasına saklanması dikkat çekti. 2 ay önce Murat Ongun'un başında olduğu İBB Sözcülüğü birimi lağvedilmiş ve Ongun sessizliğe gömülmüştü...

    takvim.com.tr
    Murat Ongun sobelendi

    İstanbul'da bayramın 1. günü gece başlayan yağmur özellikle Esenyurt'ta felakete dönüştü. Birçok ev ve dükkan sular altında kaldı. Vatandaş bayram günü mağdur oldu.

    İstanbullu selle boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye lüks bir otelde tatilde olduğu ortaya çıktı.

    TATİLDE OLDUĞUNU DOĞRULADI
    Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı.


    İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

    TATİL BİTTİ EKREM İMAMOĞLU DÖNDÜ
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilinin tamamlamasının ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu tatilde olduğu için eleştirilmesine tepki göstererek algı yapıldığını iddia ettti.

    AFET YAŞANMADI
    İmamoğlu, "Önce işin adını koyalım. Yaratılan algıları değil gerçeği konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

    YAĞMURLAR TATİLİME DENK GELDİ
    Yağışların hep tatiline denk geldiğini söyleyen İmamoğlu, "Biliyorum iki tatilimde yağmura denk geldi. Ama tüm İstanbul çalışkanlığımı ve iyi niyetimi biliyor. Benim aile fertlerim siyaset ortamında gezmediği için ben onlara siyaset alanında vakit ayıramıyorum." dedi.

    MURAT ONGUN SOBELENDİ
    İmamoğlu'nun basın toplantısı esnasında Murat Ongun detayı da dikkat çekti. Uzun süredir görüntü vermeyen ve Twitter paylaşımında bulunmayan Murat Ongun basın toplantısının düzenlendiği salonda ilginç bir şekilde ortaya çıktı.

    İmamoğlu, basın mensuplarından 'Soru sormak istiyoruz' ifadelerinin ardından Ekrem İmamoğlu "Birisi yönetsin burayı Murat Bey" dedi.

    MURAT ONGUN SAKLANDIĞI DİREĞİN ARKASINDAN ÇIKTI
    Kamera açısından olmayan Murat Ongun saklandığı direğin arkasından çıkarak, "Burak beyi alalım sonra Hüseyin bey sizinle devam edelim" dedi. Ongun daha sonra tekrar direğin arkasına saklandı.

        MURAT ONGUN'UN GÖREVİ LAĞVEDİLMİŞTİ
        Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile giriştiği adaylık yarışında öne geçmek için geçtiğimiz bayram yaptığı Karadeniz turu yaşanan zincirleme iletişim kazaları ile adeta bir fiyaskoya dönerken takvim.com.tr CHP'deki çekişmeyi bomba kulis bilgileriyle gündeme taşımıştı.

        Ekrem İmamoğlu, CHP yönetiminden ve kendi ekibinden gelen 'Murat Ongun görevden alınsın' baskılarına daha fazla direnememiş ve Murat Ongun'un başında olduğu İBB Sözcülüğü birimi lağvedilmişti.

        "İSTANBUL'A HOŞ GELDİN İMAMOĞLU"
        İstanbul'da yaşananlar sırasında belediye başkanının şehir dışında olmasını protesto edenler binanın önündeki korkuluklara "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartı astı.

        Pankartın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda beğeni aldı.
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