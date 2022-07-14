İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil dönüşü yaptığı açıklamada 'Murat Ongun' detayı... Direğin arkasına saklandı

İstanbul'da bayramın 1. günü gece başlayan yağmur özellikle Esenyurt'ta felakete dönüştü. Birçok ev ve dükkan sular altında kaldı. Vatandaş bayram günü mağdur oldu.
İstanbullu selle boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye lüks bir otelde tatilde olduğu ortaya çıktı.
TATİLDE OLDUĞUNU DOĞRULADI
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı.
İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.
TATİL BİTTİ EKREM İMAMOĞLU DÖNDÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilinin tamamlamasının ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu tatilde olduğu için eleştirilmesine tepki göstererek algı yapıldığını iddia ettti.
AFET YAŞANMADI
İmamoğlu, "Önce işin adını koyalım. Yaratılan algıları değil gerçeği konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.
YAĞMURLAR TATİLİME DENK GELDİ
Yağışların hep tatiline denk geldiğini söyleyen İmamoğlu, "Biliyorum iki tatilimde yağmura denk geldi. Ama tüm İstanbul çalışkanlığımı ve iyi niyetimi biliyor. Benim aile fertlerim siyaset ortamında gezmediği için ben onlara siyaset alanında vakit ayıramıyorum." dedi.
MURAT ONGUN SOBELENDİ
İmamoğlu'nun basın toplantısı esnasında Murat Ongun detayı da dikkat çekti. Uzun süredir görüntü vermeyen ve Twitter paylaşımında bulunmayan Murat Ongun basın toplantısının düzenlendiği salonda ilginç bir şekilde ortaya çıktı.
İmamoğlu, basın mensuplarından 'Soru sormak istiyoruz' ifadelerinin ardından Ekrem İmamoğlu "Birisi yönetsin burayı Murat Bey" dedi.
MURAT ONGUN SAKLANDIĞI DİREĞİN ARKASINDAN ÇIKTI
Kamera açısından olmayan Murat Ongun saklandığı direğin arkasından çıkarak, "Burak beyi alalım sonra Hüseyin bey sizinle devam edelim" dedi. Ongun daha sonra tekrar direğin arkasına saklandı.