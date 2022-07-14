İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil dönüşü yaptığı açıklamada 'Murat Ongun' detayı... Direğin arkasına saklandı

TATİL BİTTİ EKREM İMAMOĞLU DÖNDÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilinin tamamlamasının ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu tatilde olduğu için eleştirilmesine tepki göstererek algı yapıldığını iddia ettti.

AFET YAŞANMADI

İmamoğlu, "Önce işin adını koyalım. Yaratılan algıları değil gerçeği konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

YAĞMURLAR TATİLİME DENK GELDİ

Yağışların hep tatiline denk geldiğini söyleyen İmamoğlu, "Biliyorum iki tatilimde yağmura denk geldi. Ama tüm İstanbul çalışkanlığımı ve iyi niyetimi biliyor. Benim aile fertlerim siyaset ortamında gezmediği için ben onlara siyaset alanında vakit ayıramıyorum." dedi.