CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na sert tepki: CHP tabanı rahatsız onun yüzünden oy kaybediliyor

Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan aşırı yağışlar, Esenyurt ilçesinde sel felaketine neden olmuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki makamında ekipleri organize edip halkın arasında olması gerekirken, Muğla'da tatil yapmıştı.
Yaşananlara ve Ekrem İmamoğlu'nun bugün kendisini savunan açıklamalarına ilişkin CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı'na karşı parti içerisinde duyulan rahatsızlığı anlattı.
"BEĞENİLMİYOR"
Son iki seçimde sahada, herhangi bir görev dahi almadığı halde canla başla mücadele ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Bir CHP'li olarak Ekrem İmamoğlu'nun son dönemlerdeki tutumunu beğenmiyorum. İmamoğlu, balıkçı krizinden sonra ne yazık ki 8 puanlık bir oy kaybı yaşadı. Bu araştırmalar, rakamlar kendisinin önünde de var. Yaptığımız eleştiriler o kadar çok yankı buldu ki, CHP'nin çeşitli Whatsapp gruplarında da bu konu çok konuşuldu. İmamoğlu'nun bu tutumu beğenilmiyor." diye konuştu.
İmamoğlu'nu kimsenin eleştirmek istemediğini, eleştirenlerin de ya hain ya düşman ilan edildiğini söyleyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan kendisine yönelik yapılan eleştirileri önemsemediğini, dikkat almadığını 'Ben bir yerde yanlış mı yapıyorum' duygusunu uyandırmadığını gördüm. 'İmamoğlu ben eleştirileri kabul etmiyorum, arkasında plan var' diyor. Kardeşim sen kriz anında şehir dışına çıktığında CHP oy kaybediyor, CHP'nin bu konuda zedelenmesini istemiyorum." dedi.