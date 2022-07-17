Şehitlere bile saygısı yok! 15 Temmuz içlerine oturdu: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı ilk kalkışması olarak kayıtlara giren 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan hainlerin planladığı darbe girişimi, 15 Temmuz 2016'da milletin kahramanca direnişiyle püskürtülürken 252 vatandaş şehit, 2 bin 196 kişi ise gazi oldu. 15 Temmuz gecesi 22.00 sıralarında başlayarak 16 Temmuz öğle saatlerine kadar süren amansız direnişte, halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inmiş, cuntaya bağlı darbeci askerleri işlevsiz hale getirmişti. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmiyet kazanan o destansı direniş tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Şehitler için dualar edildi. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında FETÖ'nün adını bile anmadı.
Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" mesajıyla FETÖ'yü suçlamak bir yana Başkan Erdoğan'ı kastederek üstü kapalı tehdit de etti.