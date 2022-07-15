CHP'li eski Belediye Başkanı Hüseyin Sarı darbecilere çanak tutup kahramanlara dil uzattı! Paket oldu

Cumhuriyet Halk Partisinin görevden alınan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
DARBECİLERE ÇANAK TUTTU
Sarı paylaşımında darbeci askerlere çanak tutup kahramanlarımıza dil uzattı. Skandal ifadelerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
PAKETLENDİ
Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şahsın paketlendiğini söyledi.
İşte Soylu'nun yaptığı o açıklama:
15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve Şehitlerimizi aşağılayan H. S. isimli şahıs Balıkesir Polisimiz tarafından gözaltına alındı.
Şahıs hakkında; Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlarından işlem yapılacak.