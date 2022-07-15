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    • 16.07.2022 02:08
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    • 16.07.2022 02:08
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    CHP'li eski Belediye Başkanı Hüseyin Sarı darbecilere çanak tutup kahramanlara dil uzattı! Paket oldu

    Cumhuriyet Halk Partisinin görevden alınan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Sarı paylaşımında darbeci askerlere çanak tutup kahramanlarımıza dil uzattı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sarı'nın paketlendiği duyuruldu.

    CHP’li isimden skandal sözler

    Cumhuriyet Halk Partisinin görevden alınan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

    DARBECİLERE ÇANAK TUTTU
    Sarı paylaşımında darbeci askerlere çanak tutup kahramanlarımıza dil uzattı. Skandal ifadelerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

    PAKETLENDİ
    Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şahsın paketlendiğini söyledi.

    İşte Soylu'nun yaptığı o açıklama:

    15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve Şehitlerimizi aşağılayan H. S. isimli şahıs Balıkesir Polisimiz tarafından gözaltına alındı.

    Şahıs hakkında; Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlarından işlem yapılacak.

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    Haberler Güncel CHP'li eski Belediye Başkanı Hüseyin Sarı darbecilere çanak tutup kahramanlara dil uzattı! Paket oldu
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