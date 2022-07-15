Milletin aklıyla dalga geçiyor! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal '15 Temmuz' paylaşımı

"DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ AMA...

15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.

TELEVİZYON KARŞISINA GEÇİP KAHVE YUDUMLADI

Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.

"YÜRÜYEREK GEÇTİM GİTTİM"

Geçtiğimiz yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.

ENGİN ÖZKOÇ FETÖ GECELERİNDE BOY GÖSTERDİ

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntüler sık sık haberlerimizde yer aldı.