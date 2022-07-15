Milletin aklıyla dalga geçiyor! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal '15 Temmuz' paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı
Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliği ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.
CHP Genel Bşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu o gece İstanbul Havalimanında tankların arasından elini kolunu sallayıp geçerek Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek televizyon karşısından takip etti.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM
FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.
Özkoç milletin aklıyla dalga geçer gibi, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA VATANDAŞLARLA BULUŞURKEN KILIÇDAROĞLU TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip etti.
"DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ AMA...
15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.
TELEVİZYON KARŞISINA GEÇİP KAHVE YUDUMLADI
Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.
"YÜRÜYEREK GEÇTİM GİTTİM"
Geçtiğimiz yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.
ENGİN ÖZKOÇ FETÖ GECELERİNDE BOY GÖSTERDİ
15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntüler sık sık haberlerimizde yer aldı.