Meral Akşener FETÖ’^ye değinmeden 15 Temmuz’u andı

FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği alçak darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.
Türkiye'nin dört bir yanında şehitler anılırken, etkinlikler düzenleniyor. Darbe girişimi sonrası muhalefetten 'kontrollü darbe' ve 'tiyatro' söylemleri geliyordu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımında bulundu.
FETÖ İÇİNDE YOK
Akşener, "Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin, devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.
İyi Parti Genel Başkanı'nın paylaşımında darbenin sorumlusu FETÖ'ye değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.