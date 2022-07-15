SON DAKİKA: 15 Temmuz Destanı'na küfür eden şahıs İzmir'de gözaltına alındı

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adeta tarih yazdı. Millet tankların önüne bedenlerini koyarak FETÖ'cü alçakların darbe girişimini püskürttü. Ancak CHP ve FETÖ'nün başını çektiği bir grup her fırsatta FETÖ'cülerin bu darbe girişimine "tiyatro" diyerek 252 şehidi adeta yok saydı.
Aradan geçen yıllardarda hakaretlerine devam edenler bugün bir kez daha ortaya çıktı. Ancak 15 Temmuz şehitlerine, darbeye göğüs geren millete yaptığı hakaretlere anında karşılık verildi ve paketlendi.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU: ŞEREF YOKSUNU ALÇAK GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'u tiyatro olarak gören hakaretler savuran bir alçağın daha gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, Twitter'dan şunları yazdı "15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı."
Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı
Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliği ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu o gece İstanbul Havalimanında tankların arasından elini kolunu sallayıp geçerek Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek televizyon karşısından takip etti.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM
FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.
Özkoç milletin aklıyla dalga geçer gibi, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA VATANDAŞLARLA BULUŞURKEN KILIÇDAROĞLU TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip etti.