SON DAKİKA: 15 Temmuz Destanı'na küfür eden şahıs İzmir'de gözaltına alındı

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adeta tarih yazdı. Millet tankların önüne bedenlerini koyarak FETÖ'cü alçakların darbe girişimini püskürttü. Ancak CHP ve FETÖ'nün başını çektiği bir grup her fırsatta FETÖ'cülerin bu darbe girişimine "tiyatro" diyerek 252 şehidi adeta yok saydı.

Aradan geçen yıllardarda hakaretlerine devam edenler bugün bir kez daha ortaya çıktı. Ancak 15 Temmuz şehitlerine, darbeye göğüs geren millete yaptığı hakaretlere anında karşılık verildi ve paketlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU: ŞEREF YOKSUNU ALÇAK GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'u tiyatro olarak gören hakaretler savuran bir alçağın daha gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, Twitter'dan şunları yazdı "15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı."