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    • 15.07.2022 23:22
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    • 15.07.2022 23:30
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    Bakan Koca duyurdu! Batman'da sağlık çalışanlarına saldıranlar tutuklandı

    Bakan Koca: Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı.

    Batman’da sağlık çalışanlarına saldıranlar tutuklandı

    Bakan Koca: Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı.

    NE OLMUŞTU?

    Batman'ın Beşiri ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşandı.

    Güvenlik görevlileri ile hastane personeli, kapattıktan sonra yaslandıkları kapı sayesinde olası şiddet olayından kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mardin'de de benzer bir olay yaşandı. Hasta yakınları acil serviste görevli olan güvenliği darbetti.
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    Haberler Güncel Bakan Koca duyurdu! Batman'da sağlık çalışanlarına saldıranlar tutuklandı
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