Millet 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbe aşıklarına da dersini verdi! Darbe... Cami... İmam... Müezzin... Ezan...

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında caminin, cemaatin, imamın, müezzinin, ezanın, selanın rolü büyük... Bu kesin. Kesin olan bir şey daha var: Darbecilerin... Demokrat geçinip, darbeciye sempati duyan ve darbeyi destekleyenlerin... Camiye, cemaate, imama, müezzine, ezana, selaya büyük bir öfke içinde oldukları da kesin. Var mı bir itirazı olan?" dedi.

İşte Donat'ın bugünkü yazısı;

15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında caminin, cemaatin, imamın, müezzinin, ezanın, selanın rolü büyük... Bu kesin.

Kesin olan bir şey daha var:

Darbecilerin... Demokrat geçinip, darbeciye sempati duyan ve darbeyi destekleyenlerin... Camiye, cemaate, imama, müezzine, ezana, selaya büyük bir öfke içinde oldukları da kesin.

Var mı bir itirazı olan?

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