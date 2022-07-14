Millet 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbe aşıklarına da dersini verdi! Darbe... Cami... İmam... Müezzin... Ezan...

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü askerlerin millete kurşun sıkması kadar skandal olan sayısı çok ama yöntemi ve amacı aynı olan sistemli bir saldırı hayata geçirildi.
Halkın darbecilere karşı direndiği anlarda camilerden yükselen ezan ve selalar darbe destekçilerini rahatsız etmişti. Türkiye'nin birçok yerinde imam ve müezzinler camilerde okudukları ezan ve sela yüzünden demokrat geçinen gizli darbeciler tarafında ya tartaklandı ya tehdit edildi ya da palalı saldırıya uğradı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında caminin, cemaatin, imamın, müezzinin, ezanın, selanın rolü büyük... Bu kesin. Kesin olan bir şey daha var: Darbecilerin... Demokrat geçinip, darbeciye sempati duyan ve darbeyi destekleyenlerin... Camiye, cemaate, imama, müezzine, ezana, selaya büyük bir öfke içinde oldukları da kesin. Var mı bir itirazı olan?" dedi.
İşte Donat'ın bugünkü yazısı;
15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında caminin, cemaatin, imamın, müezzinin, ezanın, selanın rolü büyük... Bu kesin.
Kesin olan bir şey daha var:
Darbecilerin... Demokrat geçinip, darbeciye sempati duyan ve darbeyi destekleyenlerin... Camiye, cemaate, imama, müezzine, ezana, selaya büyük bir öfke içinde oldukları da kesin.
Var mı bir itirazı olan?
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Palalı saldırgan
İstanbul... Fatih... Mihrişah Hacıkadın Camii.Darbe gecesi, İmam Adem Tunaoğlu ile cemaatten emekli polis Nihat Altın'a saldırıldı.
Saldıranlar içinde, elinde pala taşıyan bile vardı.
Sen misin milleti camiye toplayan? Sen misin halkı, darbeye karşı direnişe çağıran?
İnfaz emri
Ankara... Akıncı Üssü yakınındaki TUSAŞ Camii.
Minareye ateş açıldı.
Komutan, "Gidin, hocanın işini bitirin" emrini verdi.
Bir asker camiyi aradı:
- Hocam... Camiyi hemen terk et... Oraya, seni öldürmeye geliyorlar.
Darbeciler... Caminin camlarını kırdılar... Hocayı aradılar... Bulamadılar.
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