İstanbullunun bitmeyen toplu taşıma çilesi: Ne asansör çalışıyor ne de yürüyen merdiven

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana hizmetlerinden girdiği polemiklerle anılır oldu. Hizmet alamayan vatandaşlar yüksek sesli itirazları da karşılık kalıyor. İtirazların önemli bir kısmı da hiç kuşku yok ki toplu taşımadan kaynaklı.

İBB'ye bağlı metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızalı olması yolcuların tepkisine neden oldu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Kent genelindeki bazı metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma istasyonlarındaki bazı yürüyen merdiven ve asansörler, arıza nedeniyle hizmet vermiyor.