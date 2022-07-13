İstanbullunun bitmeyen toplu taşıma çilesi: Ne asansör çalışıyor ne de yürüyen merdiven

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana hizmetlerinden girdiği polemiklerle anılır oldu. Hizmet alamayan vatandaşlar yüksek sesli itirazları da karşılık kalıyor. İtirazların önemli bir kısmı da hiç kuşku yok ki toplu taşımadan kaynaklı.
İBB'ye bağlı metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızalı olması yolcuların tepkisine neden oldu.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Kent genelindeki bazı metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma istasyonlarındaki bazı yürüyen merdiven ve asansörler, arıza nedeniyle hizmet vermiyor.
Bu asansörlerle yürüyen merdivenleri kullanmak zorunda kalan yaşlı, hasta veya çocuklu yolcular ise duruma tepki göstererek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını talep etti.
'SİZİN İÇİN YENİLİYORUZ'
Duraklarda arızalı olan yürüyen merdivenler ve asansörlerin önlerinde ise "Planlı revizyon" veya "Sizin için yeniliyoruz" yazıları asıldı.
Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı boyunca bazı Karadeniz, Uluyol/Bereç ve Topkapı duraklarındaki asansörler ve Ali Fuat Başgil durağındaki yürüyen merdivenlerin hizmet vermediği görüldü.
3 FARKLI BİTİŞ TARİHİ
Altunizade metro durağında da nisan ayında planlı bakıma, revizyona girilen yürüyen merdiven için ilk önce 30 Nisan, daha sonra 30 Mayıs ve son olarak 30 Haziran, bitiş tarihi olarak yazılırken yürüyen merdivenlerin çalışmadığı gözlendi.