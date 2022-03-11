Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: Finlandiya Cumhurbaşkan gibi kimsenin adını bilmediği bir ismi aday göstereceğiz

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayıyla yatıp kalkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her defasında cumhurbaşkanı adaylığını üstü kapalı bir şekilde dile getirse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buna pek sıcak bakmıyor. Akşener, bu sabah da FOX'ta katıldığı programda cumhurbaşkanı adayının özelliklerini saydı.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO

Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında şunları söyledi "Hem Meclis'i alacağız hem de Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız. Ama hatalı bir düşünceye girilmesin. Biz Cumhurbaşkanlığı'na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz"