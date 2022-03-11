Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: Finlandiya Cumhurbaşkan gibi kimsenin adını bilmediği bir ismi aday göstereceğiz

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayıyla yatıp kalkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her defasında cumhurbaşkanı adaylığını üstü kapalı bir şekilde dile getirse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buna pek sıcak bakmıyor. Akşener, bu sabah da FOX'ta katıldığı programda cumhurbaşkanı adayının özelliklerini saydı.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO
Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında şunları söyledi "Hem Meclis'i alacağız hem de Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız. Ama hatalı bir düşünceye girilmesin. Biz Cumhurbaşkanlığı'na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz"
AKŞENER ERKEKLERE "KERESTE ADAMLAR" DİYEREK HAKARET ETMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili de konuştuı. Ancak Akşener, bir skandala imza attı. Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağım derken erkeklere hakaret etti ve "kereste adamlar" dedi.
"KERESTE ADAMLAR"
Akşener şunları söyledi "Bu ülkenin kadının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar! Utanmadan sıkılmadan hiçbir şeyi hak etmediğimizi söylüyorsunuz. Bu ülkenin kadını her şeyi hak etti. Bileğinin yüreğinin gücü ile hak etti. Tercihlere zorlanmasıyla hak etti. Ve ailesini ülkesini milletini sağ ve ayakta tutmasıyla gösterdiği gayretle hak etti"
KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ KADINLARI ÖRNEK VERDİ
Akşener daha sonra konuşmasına "Top mermileri, ıslanmasın diye kazağını, mermilerin üzerine örten ve donarak şehit düşen Şerife Bacı'nın sırtında yükselen cumhuriyetimiz… Düşmanın korkulu rüyası olan Fatma Seher'in Gördesli Makbule'nin Nene Hatun'un cesaretiyle kurulan cumhuriyetimiz… Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin; verdiğimiz o kutlu kurtuluş mücadelesinin, nişanesi olan cumhuriyetimiz… " ifadeleriyle devam etti.