15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan hareket etti: Ay yıldız uğruna...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

15 TEMMUZ TRENİ: AY YILDIZ UĞRUNA... TÜRKİYE AŞKINA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen yüksek hızlı tren (YHT), bu yılki ilk seferi için Ankara YHT Garı'ndan hareket etti.