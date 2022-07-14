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    • 14.07.2022 12:58
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    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan hareket etti: Ay yıldız uğruna...

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.

    15 Temmuz treni yola çıktı

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

    15 TEMMUZ TRENİ: AY YILDIZ UĞRUNA... TÜRKİYE AŞKINA
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen yüksek hızlı tren (YHT), bu yılki ilk seferi için Ankara YHT Garı'ndan hareket etti.

    Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.

    2 AY HİZMET VERECEK
    Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.

        Toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşınacak.

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