15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan hareket etti: Ay yıldız uğruna...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.
15 TEMMUZ TRENİ: AY YILDIZ UĞRUNA... TÜRKİYE AŞKINA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen yüksek hızlı tren (YHT), bu yılki ilk seferi için Ankara YHT Garı'ndan hareket etti.
Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.
2 AY HİZMET VERECEK
Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.