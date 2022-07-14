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    • Güncel
    • 14.07.2022 09:48
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    • 14.07.2022 10:03
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! Yangın bölgesinde hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi! Türkiye'de artan sıcaklıklar sonrası farklı illerden gelen yangın haberleri sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peş peşe kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldı. Buna göre, rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı!

    Türkiye'de artan sıcaklıklar sonrası farklı illerden gelen yangın haberleri sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peş peşe kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldı. Buna göre, rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzey ve doğusu, Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 33°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 31°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 26°C
        Az bulutlu

        MANİSA °C, 35°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 36°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 33°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C
        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 28°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 29°C
        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 232°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 27°C
        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 27°C
        Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ÇORUM °C, 26°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C
        Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 26°C
        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! Yangın bölgesinde hava nasıl olacak?
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