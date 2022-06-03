SON DAKİKA: Ankara kulislerinden son dakika bilgileri: Meral Akşener aday olmak istiyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile büyük çatışma

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. Aday uzunca bir sürede belli olacak gibi durmuyor. 6'lı masa sık sık birlikte ve kendi aralarında toplanırken ortak bir karar çıkması oldukça güç bir hal alıyor. Bu konudaki en büyük kriz ise: cumhurbaşkanlığı adaylığı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adını ön plana çıkarmaya çalışırken Ankara'dan gelen son bilgiler durumun karıştığının sinyallerini veriyor.

İşte kısa ve öz cümlelerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi:

KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ DOĞAL ADAY OLARAK GÖRÜYOR

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu anda kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son çıkışı da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde bir destek. Eğer, CHP Genel Başkanı aday olmaz ise "korktun kaçtın" durumuna düşecek.

-Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı öne çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da aşamada ikinci plana düştü. Başkan Erdoğan'ın çıkışı sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu yerine aday olarak çıkması beklenmiyor.

MUHALEFETE YAKIN ANKETÇİLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA DARBE

-Muhalefete yakın anketçiler, açıkladıkları anketlerle CHP Genel Başkanı'na adeta "cumhurbaşkanlığına aday olma" diyor. Bunu direkt söylemeseler de anketlerden çıkan sonuç bu. Söz konusu anketlerde iki veri var:

*İYİ Parti yükselişte

*Meral Akşener'in Başkan Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu'na oranla oyu daha fazla

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU ARASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KRİZİ

-Kemal Kılıçdaroğlu'na anket darbesinden sonra Meral Akşener elinin güçlendiğini görerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için saldırıya geçmiş durumda.

-Akşener'in adaylığının önünde de Kılıçdaroğlu engeli duruyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, kendi adaylığının reddedildiği masada Akşener'in adaylığına destek vermez.

-6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına yok denildiği andan itibaren başka bir ismin ortak aday olarak çıkması mümkün değil. 6'lı masanın en büyük partisi olan CHP bunu kabul etmez.

-Popüler iki belediye başkanının adaylıklarının önünü kesen Kemal Bey'i de aynı akıbet bekliyor. Ankara'da muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının İyi Parti lideri Meral Akşener olması için düğmeye basıldığı iddiası kulaktan kulağa yayılıyor.

-Muhalefet cephesinde son durum şöyle: CHP altılı masaya Kılıçdaroğlu'nu önerecek. CHP'nin 81 il başkanı, belediye başkanları önümüzdeki 10 günde "Adayımız Kılıçdaroğlu" diye açıklamalar yapacak.

-İYİ Parti ise bekle- gör politikası izliyor. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmiyormuş gibi davranıyor ama masadaki yüzde 1'lik partilerle bir tutulmayı da kabul etmiyor. Başbakanlık sistemine geçiş için CHP liderinden takvim istediği belirtiliyor. Akşener herkesin kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesine de sıcak bakmıyor. Bu durumda CHP'nin gerisinde kalacağını biliyor ve milletvekili de olamayacağı için partide kontrolü kaybedeceğini düşünüyor. Kafasındaki senaryo masanın Kemal Bey'in adaylığına onay vermemesi ve kendi isminin öne çıkması… Ankara'da son durum böyle.