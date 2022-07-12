Mimarı Berat Albayrak'tı! Akıllı füze, yakıt hücreleri gibi birçok alanda kullanılan 694 milyon tonluk NTE keşfi yapıldı





'HEP YARIM BIRAKILDI'

Başkan Özkan Alp, Beylikova'da 1950'den beri maden araştırmalarının yapıldığını belirterek. "O dönem çalışan işçiler 3 ay veya 5 ay çalışıyor ve daha sonra çalışmalar sonlandırılıyor. 1980'li yıllarda çalışmalar tekrar başlıyor. Yine 5 ay veya 7 ay çalıştılar, oradan malzemeler çıkarttılar, sondaj yaptılar ama karşılığında yine bir gelişme olmuyor. Mühendisler tarafından da orada çok değerli madenlerin olduğu söyleniyordu. Vatandaşlar da biliyordu orada maden olduğunu ama bu bir türlü yatırıma dönüşmüyordu. Ta ki Berat Albayrak bakan olana kadar" diye konuştu.