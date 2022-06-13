İlk kıvılcım Berat Albayrak ile çıkmıştı: İşte Karadeniz’deki doğal gazın çıkarılma hikayesi

9 HAZİRAN 2017

ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'