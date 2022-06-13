İlk kıvılcım Berat Albayrak ile çıkmıştı: İşte Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılma hikayesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta düzenlenen "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı. Erdoğan ayrıca eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve halefi Fatih Dönmez'in bu süreçte büyük bir gayret sarf ettiklerini belirterek, "İşte bugün o dirayetli duruşumuzun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz." dedi. İşte Berat Albayrak döneminde ilk kıvılcımı atılan Karadeniz gazının hikayesi...
13.06.2022 20:10 - Son Güncelleme: 13.06.2022 20:43
Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev almış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017 tarihinde yaptığı o tarihi konuşmasıyla başladı.
O DÖNEM ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENİYORDU
Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.
6 NİSAN 2017
KARADENİZ'DE 2 TANE AKDENİZ'DE 2 TANE HER YIL KUYU KAZACAĞIZ
"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"