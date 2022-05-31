Berat Albayrak'ı linç eden harici bedhahların sinsi saldırısı bir kez daha deşifre oldu: Ya içerdeki beyinsiz gevşekler!



Bununla da yetinmez, Brecht'in "Banka kurmanın yanında banka soymak nedir ki?" sözünü de hatırlatabilirsiniz.

Gelgelelim, bankalar batınca sistem de batar, onu ne yapacağız? (Sistem de yerel değil, küresel dünya sistemi. Kapitalist dünya sistemine karşı çıkmak yetmiyor. Küffarın hepsine karşıyız ama önceliklerimiz var. "Denge politikası" da nihayetinde bundan/ilm-i siyasetten neşet etmiyor mu?)

Neyse, "anlatacağıma" döneyim: Ahmet Kekeç'le buluşma noktalarımızdan biri dediğim, kebapçıdan bozma merhum Hüseyin Kartal'ın kitabeviydi.

Bir gün baktık, "Kitaplarda yüzde 80 indirim" yazıyor! "Hüseyin abi tahliye mi ediyorsun?" dedim. "Ne alakası var!" dedi. Ahmet kendine özgü o muzip gülümsemeyle, "Abi yayınevlerinden yüzde kaçla alıyorsun bu kitapları?" dedi. "Değişiyor; yüzde 30, yüzde 40 arasında..." dedi. "Yüzde 50 zararına satıp nasıl kazanacaksın abi?" demeye kalmadı, "Siz anlamazsınız oğlum" diye kestirip attı.

Biz de naçar, "Bize indirimsiz satarsan alırız..." dedik.

Hep birlikte güldük!

Ahmet Kekeç, Hüseyin abimizin vefatının ardından yazdığı yazıda, "Takılmalarımıza katlanırdı. Mukabil takılmalarıyla canımızı sıkardı. Daha doğrusu, 'canımız sıkılmış gibi' yapardık. Oyunumuzu fark edince kızar, içinde 'ulan' geçen cümlelerle saydırırdı" demişti.

İkisi de yok şimdi. Nasıl özlüyorum, anlatamam!