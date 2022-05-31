Berat Albayrak'ı linç eden harici bedhahların sinsi saldırısı bir kez daha deşifre oldu: Ya içerdeki beyinsiz gevşekler!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görev yaptığı süreçte yapılan finans saldırılara rağmen ekonomide yakalanan başarı yıllar sonra bile birçok ekonomisti şaşırtmıştı. Albayrak'ın kaleme aldığı, "Burası Çok Önemli" kitabından sonra ekonomide yakalanan başarıları yarım ağız da olsa itiraf eden birtakım muhaliflerin haricinde saldırılarına hız kesmeden devam edenler de var.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Salih Tuna, "Sayın Berat Albayrak bütün bu finans saldırılarını püskürtmüş, bedelini de sistemli bir lince maruz kalarak ödemişti. Berat Albayrak döneminde 2019'da 1.6 milyar CARİ FAZLA verdik. Sadece "cari fazla vermek" bile "harici bedhahların" olanca saldırısını açıklamaya yeter. Peki, dahili bedhahların yani içerdeki gevşeklerin, kalplerinde hastalık olanların, mürailerin, velhasıl, beyinsizlerin sinsice saldırılarını açıklamaya yeter mi?" ifadelerini kullandı.
İşte Tuna'nın bugünkü yazısı;
Merhume Ayşe Şasa bir defasında "Herkes geleceğe doğru hayal kurar, bense geçmişe doğru" demişti.
Pandemiden sonra bendeki hâl de enikonu böyle.
"Geçmiş zamanın peşindeyim", piyasada işim kalmadı. Geçen gün Akif Emre'yle 81'de kaldığımız evin önünde buldum kendimi. Bir köşede durdum baktım, baktım...
Eskiden de nostalji müptelasıydım ama bu hâl başka!
12 Eylül öncesi henüz 13-15 yaşlarındayken duvara yazdığım "DGM'ler bizi susturamaz" yazısını yıllar sonra görünce çok heyecanlanmıştım. Fakat sırf bu yazıyı görmek için de kalkıp memlekete gitmezdim.
Şimdi öyle mi ya!
"Yaklaşık 30 yıl önce Avrupa'da tiyatro turnesi yaptığımız kimi yerlerdeki duvar yazılarımız hâlâ duruyor mu acaba?" sorusuna cevap bulmak için yurtdışına çıkmak isterim. Evet, sırf bu nedenle; başka hiçbir yeri ne görmek istiyorum ne de merak ediyorum!