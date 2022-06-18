Sondaj gemileri çifte kazanç sağladı: Türkiye 1 milyar dolarlık filoya 250 milyon dolara sahip oldu!

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervine imza atan Fatih ile birlikte Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Türkiye'ye çifte kazanç sağladı. İkinci el olarak satın alınan ve günümüz şartlarına göre en son teknolojilerle donatılan üç sondaj gemisinin imalat bedeli 670 milyon dolar iken, TPAO'nun satın alım bedeli 156 milyon dolar oldu.
250 MİLYON DOLAR
Filoya yeni katılan 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han ile Türkiye, değeri 1 milyar doları aşan bir sondaj filosuna yalnızca 250 milyon dolar gibi bir bedelle sahip oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlerken, bölgesinin de en güçlü hidrokarbon keşif ve sondaj filosuna sahip oldu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in enerjideki bağımsızlık bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak için verdiği mücadelelerle taçlanan bağımsızlık ateşi sayesinde Türkiye, bugün 4'ü sondaj 2'si sismik olmak üzere 6 gemiden oluşan dev bir hidrokarbon keşif filosuna sahip bulunuyor.
TÜRKİYE ALIRKEN KAZANDI
Pandemi dönemini yatırımlar açısından en iyi şekilde değerlendiren Türkiye, dünyada hidrokarbon arayışının zayıfladığı bir dönemde filosuna yeni gemiler katarak hem Karadeniz hem de Doğu Akdeniz'de Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Yapılan yatırımlar sayesinde 4 sondaj gemisi de sınıfının en iyileri arasından seçildi. İkinci el olarak alınan ve günümüz teknolojileri ile en iyi şekilde donatılan gemiler daha alınma aşamasında Türkiye'ye kazanç sağladı.