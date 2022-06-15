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    • 15.06.2022 09:04
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    Berat Albayrak'ın başlattığı 150 yıllık hayal gerçek oldu! Muhalefetin ölüm sessizliği: Siyasi konsomatrislik" yapandan aydın olmaz

    Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2015 yılında 150 yıllık bir hayali gerçekleştirmek için başlattığı ve bugün tarihi bir evreye gelen "enerjide milli hamle", 2023 itibarıyla Türkiye'ye ikinci bir çağ atlatacak etki yaratacak. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında "yapılamaz" denilenlerin bir bir faaliyete geçmesiyle ilgili muhalefet cephesinden tek bir olumlu açıklama yapılmadı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Türkiye'nin 25 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bu dev icraatı bunların içinden takdir eden bir Allah'ın kulu çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü, kendi elleriyle mankurtlaştırdıkları sosyolojinin tepkisini göze alamazlar. Halbuki, aydının biricik vasfı özgüven ve cesarettir. "Siyasi konsomatrislik" yapandan aydın olmaz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Albayrak’ın başlattığı 150 yıllık hayal gerçek oldu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta düzenlenen "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı. Erdoğan ayrıca eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve halefi Fatih Dönmez'in bu süreçte büyük bir gayret sarf ettiklerini belirterek, "İşte bugün o dirayetli duruşumuzun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz." dedi.

    Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında "yapılamaz" denilenlerin bir bir faaliyete geçmesiyle ilgili muhalefet cephesinden tek bir olumlu açıklama yapılmadı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "İmdi soralım: Türkiye'nin 25 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bu dev icraatı bunların içinden takdir eden bir Allah'ın kulu çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü, kendi elleriyle mankurtlaştırdıkları sosyolojinin tepkisini göze alamazlar. Halbuki, aydının biricik vasfı özgüven ve cesarettir. "Siyasi konsomatrislik" yapandan aydın olmaz." ifadelerini kullandı.

    İşte Tuna'nın o yazısı;

    Berat Albayrak'ın 2017'de Enerji Bakanı'yken, "Envanterimize alacağımız kendi sondaj gemilerimizle, denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklandık" dediğinde burun kıvırdıkları proje gerçekleşti.


    Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen gün gerçekleşen törende ilk borular döşendi.



        İmdi soralım: Türkiye'nin 25 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bu dev icraatı bunların içinden takdir eden bir Allah'ın kulu çıktı mı?
        Çıkmaz.

        Çünkü, kendi elleriyle mankurtlaştırdıkları sosyolojinin tepkisini göze alamazlar.

        Halbuki, aydının biricik vasfı özgüven ve cesarettir.

        "Siyasi konsomatrislik" yapandan aydın olmaz.

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        150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
        150 yıllık bir hayalin gerçekleştiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

        Pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir törenle Karadeniz'de çıkarılan doğalgazı taşıyacak ilk borunun denize döşenmesiyle Türkiye'nin dostlarını sevindiren düşmanlarını korkutan enerjideki, dolayısıyla tam bağımsızlık yolundaki en önemli dönüşümün de ilk adımı atıldı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2015 yılında 150 yıllık bir hayali gerçekleştirmek için başlattığı ve bugün tarihi bir evreye gelen "enerjide milli hamle", 2023 itibarıyla Türkiye'ye ikinci bir çağ atlatacak etki yaratacak.


        Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında "yapılamaz" denilenlerin bir bir gerçekleşmesinin, içerideki vesayet odaklarına ve dışarıdaki işbirlikçilerine rağmen, Başkan Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliği sayesinde olduğu bir gerçek.

        Bugün bayrağı devralan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Filyos'taki açılışta söylediği şu sözler, bu zorlu sürecin nasıl başarıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor zaten: "Cumhurbaşkanımızın tabiriyle milli takımımızı genişletiyoruz. Keşfettiniz ama çalışmazsanız o gaz orada kalır. Onun için de hummalı bir çalışmayla planlamamızı yaptık, projelendirdik ve lojistik plan dahilinde süratle sahaya getirmeye başladık." Atatürk'ün koyduğu "Büyük Türkiye" hedefine işte tam da böyle ulaşırız. Lafla değil icraatla, hayalle başlayıp gerçeğe dönüşmesi için çok çalışarak.

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