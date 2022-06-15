Berat Albayrak'ın başlattığı 150 yıllık hayal gerçek oldu! Muhalefetin ölüm sessizliği: Siyasi konsomatrislik" yapandan aydın olmaz

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında "yapılamaz" denilenlerin bir bir faaliyete geçmesiyle ilgili muhalefet cephesinden tek bir olumlu açıklama yapılmadı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "İmdi soralım: Türkiye'nin 25 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bu dev icraatı bunların içinden takdir eden bir Allah'ın kulu çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü, kendi elleriyle mankurtlaştırdıkları sosyolojinin tepkisini göze alamazlar. Halbuki, aydının biricik vasfı özgüven ve cesarettir. "Siyasi konsomatrislik" yapandan aydın olmaz." ifadelerini kullandı.

İşte Tuna'nın o yazısı;



Berat Albayrak'ın 2017'de Enerji Bakanı'yken, "Envanterimize alacağımız kendi sondaj gemilerimizle, denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklandık" dediğinde burun kıvırdıkları proje gerçekleşti.