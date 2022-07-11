Terörün kirli yüzü bir kere daha ortaya çıktı! YPG/PKK'nın çocukları nasıl kullandığı BM raporunda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün resmi rakamlara göre 250'ye yakın çocuğu silahlı kadrosuna kattığı, ülkede Beşşar Esed rejiminden sonra en çok hastane ve okula saldırı düzenleyen ve en çok hastane ve okulu askeri amaçla kullanan örgüt olduğuna vurgu yapıldı.
BM Genel Sekreterliği, yıllık olarak hazırladığı, savaşlarda silah altına alınan, öldürülen, sakat bırakılan ve tutuklanan çocuklara ilişkin verileri içeren "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunu yayınladı.
Raporda, "Çocuklara yönelik en fazla sayıda ağır ihlal Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsrail ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Somali, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Yemen'de tespit edildi." ifadelerine yer verildi. Çatışma bölgelerinde çocuk kaçırma ve cinsel istismar olaylarında 2021'de yüzde 20 üzerinde artış olduğuna dikkat çekilen raporda, okulların kapatılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması, okul ve hastanelere yönelik saldırıların yüzde 5 arttığına değinildi.
Bu ihlallerin yüzde 55'inin devlet dışı aktörler, yüzde 25'inin ise devlet güçlerince işlendiği ifade edilen raporda, dünyadaki çatışma bölgelerinde 23 bin 982 çocuğun istismar edildiği vurgulandı.
Bunlardan 2 bin 515 çocuğun öldürüldüğü, 5 bin 555'inin sakat bırakıldığı ifade edilirken, 6 bin 310 çocuğun çatışmalarda silah altına alındığı, ve 3 bin 945 çocuğun ise insani yardıma erişiminin kısıtlandığı veya hapsedildiği ortaya çıktı.
Raporda, çocuk kayıplarının yüzde 25'inden fazlasının, el yapımı patlayıcı cihazlar, patlayıcı savaş kalıntıları ve mayınlardan kaynaklandığı kaydedildi.