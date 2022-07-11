Terörün kirli yüzü bir kere daha ortaya çıktı! YPG/PKK'nın çocukları nasıl kullandığı BM raporunda

Raporda, YPG/PKK'nın bir kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk istihdam ettiği belirtildi. Yine terör örgütüne bağlı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği kaydedildi. Örgütün çocukları silahlı kadrosuna katması uzun yıllardır başta BM olmak üzere uluslararası platformlarca gündeme getiriliyor.

BM raporundaki sayının ise tahminlerin çok altında olduğu düşünülüyor. Raporda, terör örgütüne bağlı "İç Asayiş Güçleri"nin 43, YPG/PKK'nın ise 6 çocuğu hapsettiği kaydedilirken terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde, çoğu yabancı DEAŞ üyelerinin ailelerine ait 800'den fazla çocuğun, YGP/PKK tarafından tutuklu bulunduğuna işaret edildi.