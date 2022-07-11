Atık yağlara takip sistemi! Hepsi kontrol altına alınacak

AYRI BİRİKTİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bitkisel ve hayvansal atık yağlar, diğer atıklar veya maddeler ile karıştırılmayacak. Kaynağında ayrı olarak biriktirilecek ve uygun şartlarda geçici olarak depolanacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağların, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından toplanması, taşınması, geri kazanımı veya bertarafı yasaklanacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağların rafinasyonunda, katma değeri yüksek nitelikli ürünlerin elde edilmesi ve ilave kirlilik oluşturulmaksızın temiz üretim teknolojilerinin kullanılması esas olacak.



Bu yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağların, atık ara depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, kompost, biyometanizasyon, atık yakma ve düzenli depolama tesislerine gönderilmesi ve bu tesislere kabul edilmesi yasak olacak. Boşaltılmış biriktirme ve toplama ekipmanları rafinasyon tesislerinde veya transfer noktalarında temizlenecek.

KİRLETEN SORUMLU OLACAK

Bitkisel ve hayvansal atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, yağ üreticileri, bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticileri, toplayıcıları, taşıyıcıları, transfer noktaları, rafinasyon tesisleri müteselsilen sorumlu olacak. Yağ üreticileri, belediyeler ve rafinasyon tesislerinin hanelerden toplama yapılmasına yönelik atık yağ biriktirme ekipmanlarını temin etmek yükümlülüğü bulunacak.