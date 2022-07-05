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    • 05.07.2022 17:19
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    Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için "Yetiş ya İngiliz" oyunu! Nefesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kesti

    Son dakika haberi | CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Genel Başkan Ekrem İmamoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga büyüyor. İngiliz Financial Times'a konuşarak adaylık konusunda yeni bir manevra yapan İmamoğlu'na yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Kılıçdaroğlu, Öztrak aracılığı ile İmamoğlu'na adaylık kapısını tamamen kapattı.

    Adaylık kavgasında yeni raund! Son kroşe Kemal’den

    Londra merkezli medya kuruluşu Financial Times'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunarak Türk iş dünyasını İngiliz basınına şikayet etti.

    "Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için kabahatli" ifadesini kullanan İmamoğlu, "İş dünyasının hâlâ cesaret edemediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyasının ekonomik durum nedeniyle kabahati var" sözlerine yer verdi.

    "ERDOĞAN KAZANIRSA GÖREVDEN ALINIRIM"
    İmamoğlu sözlerini devamında, Başkan Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya attı.

    KILIÇDAROĞLU KAPIYI KAPATTI
    İmamoğlu'nun bu iddiasının ardından CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı'nın bu sözlerine ilişkin yaptığı açıklamayla İmamoğlu'na adeta 'Aday değilsin' demeye getirdi.

        Öztrak şu ifadeleri kullandı:
        "Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir"
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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için "Yetiş ya İngiliz" oyunu! Nefesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kesti
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