İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saati ile ilgili aramalar hızlandı. Dini bayramlarımız arasında olan Kurban Bayramı için bayram namazı yarın kılınacak. Bayram arefesinde bayram coşkusu yaşanmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri 2022 için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.15
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.03
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.29
BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.17
EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.23
KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.09
ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.40
VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.24
BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Kurban Bayramı namazı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.