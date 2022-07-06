SON DAKİKA! Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında flaş karar! Artık dokunulacak

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"

Terör destekçisinin alçaklığına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gelmişti. Şentop, "Haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmedilir." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DOSYASI ANKARA'YA ULAŞTI

Öte yandan Salihe Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı. Aydeniz hakkındaki dosya Ankara'ya ulaştı.

Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi. Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

POLİS MEMURUNUN İFADESİ

Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.

Grubun en önünde kalkanla durduğunu belirten Hakan A, "Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim" dedi.