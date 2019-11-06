CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya yapılanması gerekçesiyle tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliye edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları partinin ulusal kanadını rahatsız etti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına ilk tepki CHP'li Dursun Çiçek'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiçek, "Kılıçdaroğlu, 'Burada' diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu" ifadelerini kullandı.

Tahliye kararına Ergenekon ve Balyoz mağduru İzmir Milletvekili Mehmet Al Çelebi de tepki gösterdi. Çelebi, Ergenekon ve Balyoz mağduru olup yaşamını yitiren kişilerin isimlerini tek tek yazarak, "Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tahliye olmuş... BİR SÜRE CEZAEVİNDE YATTILAR. Sebep oldukları... Ali Tatar, Kuddusi Okkır, Türkan Saylan, Cem Çakmak, Soner Polat, Kaşif Kozinoğlu, Emcet Olcaytu, Murat Özenalp TOPRAK ALTINDA YATMAYA DEVAM EDİYOR!" paylaşımında bulundu. Çelebi'nin bu paylaşımı Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir mesaj gönderdiği şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu FETÖ sanıkları Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın isimlerini ilk kez 2016'da Adana'da telaffuz etmiş, ve CHP Genel Başkanı'nın bu çıkışı partide soğuk duş etkisi yaratmıştı.

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal da "Ergenekon sürecinin mimarları" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'nun bu isimleri alkışlatmasına tepki göstermişti.