İzmir'de CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, FETÖ üyeliğinden tutuklanması gözleri yeniden CHP'deki FETÖ yapılanmasına çevirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 danışmanının ve eski özel kalem müdürünün FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıkmıştı. CHP'li bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da adı FETÖ soruşturmalarına dahil olmuştu. İşte CHP'de FETÖ soruşturmaları nedeniyle yargılanan isimler şöyle:



FATİH GÜRSUL: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından. FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Gürsul'un 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 arasında 28 bin 66 kez ByLock'tan erişim sağladığı tespit edildi.

AHMET CANER YENİDÜNYA: Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı ve CHP eski PM Üyesi Prof. Dr. Yenidünya, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden ihraç edildi.



KORAY ÇALIŞKAN: FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2017'de gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ'nün Can Erzincan televizyonunda programlara katıldı. FETÖ'nün desteklediği +1 Televizyonu'nda "Kırmızı Telefon" adlı program hazırladı ve sundu. FETÖ'nün kara kutusu firari sanık Emre Uslu ve Mehmet Baransu'yu konuk etti.

ALPER KETEN: ByLock'tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurduğu tespit edildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği yakalama kararı çıkarttı. Yurtdışına kaçtığı ve Almanya'da olduğu düşünülüyor. Keten, 2016'da FETÖ iltisakı gerekçesiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verildi, Kahramanmaraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Platformu listesinden yönetime getirildi.



TUNCAY CEYLAN: Eski Özel Kalem Müdürü. FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan belediyeler imamı Erkan Karaarslan'la ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Kararslan'ı belediyelere yönlendirdiği iddia ediliyor.

MURAT AKSOY: FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Darbe girişimi" soruşturmasında da iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. FETÖ'nün, Aksoy'un hesabına 108 bin lira aktardığı tespit edildi.



EREN ERDEM: Eski milletvekili. 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle kapatılan ve genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.



İŞTAR GÖZAYDIN SAVAŞIR: 15 yıla kadar hapisle yargılandı. 3.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.

ADIM ADIM SABIKA KAYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ üyeleriyle ilişkisini gösteren gelişmeler:

7 Mayıs 2010: FETÖ düğmeye bastı Baykal'ın kasedini yayımladı. 3 gün sonra Baykal istifa etti.

16 Mayıs 2010: Kılıçdaroğlu, "Aday değilim Baykal dönsün" dedi.

22 Mayıs 2010: Kirli ittifak, 15 gün sonra Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı yaptı.

26 Ocak 2012: FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

2 Aralık 2013: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ABD imamı ve Türki Amerikan Birliği'nin başkanı Faruk Taban ile Amerika'da kahvaltı yaptı.

25 Şubat 2014: Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün iftira kasetlerini Meclis'te dinletti.

19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu, "Süleymanşah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra, orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.

27 Mart 2014: Bu tarihten 9 gün sonra FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah türbesininin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı.

17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. MİT TIR'ları, 12 Şubat darbe girişimi, Gezi olayları ve 17 Aralık'ta hep FETÖ'nün iftira belgeleriyle algı oluşturdu.

15 Temmuz 2016: FETÖ 251 kişiyi katletmiş, binlerce kişiyi yaralamıştı. Kılıçdaroğlu havalimanına geldi, katil FETÖ'cülerin arasından çıkarılarak götürüldü.

15 Temmuz sonrası: Bütün beyanatlarını, etrafını kuşatan FETÖ'cülerin ağzıyla yaptı. 15 Temmuz için 'Kontrollü darbe' iftirasını attı.

Kenan Kıran/Sabah