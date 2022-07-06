Türkiye'de gıda ve bakliyat alanında faaliyet gösteren sektör devi şirketlerin İran ile ihracat, ithalat, ürün tedariki gibi konularda hizmet aldığı İran orijinli şirketin İran asıllı sahibi Ali Aydın'ın Türk şirketlerin yasadışı yollardan elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgileri şantaj yaparak haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Gıda sektöründe casusluk yapan zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalandı. Zanlının ele geçirdiği veriler karşılığında para vermeyen şirketlerin sahiplerini İran'a sokmama ve ticari anlaşmalarını bitirme gibi tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İran orijinli "Sayeban Tejaret Movafagh Co" isimli şirketin İran asıllı daha sonradan Türk Vatandaşlığına geçen sahibi Ali Aydın, Türkiye'de hizmet sözleşmesi imzaladığı gıda ve bakliyat alanında faaliyet gösteren sektör devi şirketlerin yasadışı yollarla ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri ve müşteri bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgiler ile Türk firmalardan tehdit ve şantajla haksız kazanç elde etme girişiminde bulunan zanlı, Türk firmaların iş yaptığı İran İslam Cumhuriyetinde faaliyet gösteren özel sektör ve resmi kurumlarla da ticari sır niteliğindeki bilgileri paylaştı. Yapılan şikayet üzerine Ali Aydın takibe alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla Ali Aydın evine yapılan operasyonla yakalandı.