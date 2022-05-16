Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullunun parasını çarçur etmeye devam ediyor.
Hizmet yerine PR yapmayı ve yandaşlarına ballı ihale ve koltuklar vermeyi tercih eden Ekrem mamoğlu yönetimindeki İBB son olarak +18 karikatürlerle tepkilerin hedefi oldu.
İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.
CANAVARDAN CİNSEL ORGAN ÇİZDİLER
Çizimlerde canavardan cinsel organ yapılması ve bir canavarın insan bacağını yemesi gibi rezil görüntülerin bulunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Vatandaşlar, çocukların da rahatça görebileceği konumda bulunan çizimlerin kaldırılmasını istedi.
TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI
Müstehcen görüntüler içeren çizimler tepkiler üzerine İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. Görsellerin kaldırılması tepkileri dindirmedi.
KARİKATÜRÜ ÇİZEN İSİM ORTAYA ÇIKTI: ERSİN KARABULUT
Vatadandaşlar skandalın detaylarını merak ederken çizimi yapan karikatüristin Uykusuz çizeri Ersin Karabulut olduğu öğrenildi.
Ersin Karabulut'un 21 Şubat tarihinde skandal çizimi paylaşarak, "13 parçalık ilk NFT serim şu an itibarıyla satışta!" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.