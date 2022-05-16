Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullunun parasını çarçur etmeye devam ediyor.

Hizmet yerine PR yapmayı ve yandaşlarına ballı ihale ve koltuklar vermeyi tercih eden Ekrem mamoğlu yönetimindeki İBB son olarak +18 karikatürlerle tepkilerin hedefi oldu.

İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.

CANAVARDAN CİNSEL ORGAN ÇİZDİLER

Çizimlerde canavardan cinsel organ yapılması ve bir canavarın insan bacağını yemesi gibi rezil görüntülerin bulunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.