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    • 15.05.2022 22:43
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    • 15.05.2022 22:43
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    CHP'li İBB'den büyük rezillik! Müze Gazhane'deki skandal duvar görselleri tepkiler üzerine kaldırıldı

    CHP'li İBB tarafından Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'ye resmedilen rezil duvar görselleri gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane’deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, “tepkiler üzerine” çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." ifadelerini kullandı.

    CHP’li İBB’den büyük rezillik! Skandal görsel...

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Müze Gazhane'ye resmedilen sözde "sanat eseri" duvar görselleri tepkileri de beraberinde getirdi.

    Söz konusu görsel yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması üzerine vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş ve görsellerin derhal kaldırılmasını talep etmişti.



    Bunun üzerine harekete geçen İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken görseli kaldırdı.


    Fotoğrafta: Rümeysa Kadak'ın o paylaşımı

    "DARISI KİRLİ ZİHNİYETLERİN BAŞINA"
    AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Kadak, söz konusu rezil görselin bugüne kadar kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilendiğinin altını çizerek, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." ifadelerini kullandı.

        YAPILMASINA KİM İZİN VERDİ?
        Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bugün sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım" paylaşımında bulundu.

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