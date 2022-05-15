CHP'li İBB'den büyük rezillik! Müze Gazhane'deki skandal duvar görselleri tepkiler üzerine kaldırıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Müze Gazhane'ye resmedilen sözde "sanat eseri" duvar görselleri tepkileri de beraberinde getirdi.
Söz konusu görsel yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması üzerine vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş ve görsellerin derhal kaldırılmasını talep etmişti.
Bunun üzerine harekete geçen İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken görseli kaldırdı.
Fotoğrafta: Rümeysa Kadak'ın o paylaşımı
"DARISI KİRLİ ZİHNİYETLERİN BAŞINA"
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Kadak, söz konusu rezil görselin bugüne kadar kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilendiğinin altını çizerek, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." ifadelerini kullandı.