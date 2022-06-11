İBB'nin düzenlediği 'Doğaçlama Dans Festivali'ndeki gösteri sosyal medyada tepki çekti... İstanbul'un kaynakları nereye akıyor?

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kaynaklarını sanat adı altında savurmaya devam ediyor.
İBB DANS İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
İBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için kesenin ağzını açtı.
TEPKİ ÇEKEN ANLAMSIZ DANS
İBB Cemal Reşit Rey'de "Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali" düzenledi.
Festivalde Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada tepki çekti.
İBB'NİN KAYNAKLARI NEREYE AKIYOR
Doğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke'nin hareketleri anlamsız bulundu ve vatandaşlar İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu ile İBB'ye tepki gösterdi.