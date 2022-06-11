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    • 11.06.2022 09:47
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    İBB'nin düzenlediği 'Doğaçlama Dans Festivali'ndeki gösteri sosyal medyada tepki çekti... İstanbul'un kaynakları nereye akıyor?

    Pandemi sebebiyle İBB'nin gelirlerinin azaldığını ifade ederek halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için belediyenin kaynaklarını sanat adı altında savurmaya devam ediyor. İBB'nin Cemal Reşit Rey'de düzenlediği "Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali"nde Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    İBB’nin ’Doğaçlama Dans Festivali’ndeki gösteri sosyal medyada tepki çekti

    Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kaynaklarını sanat adı altında savurmaya devam ediyor.

    İBB DANS İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
    İBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için kesenin ağzını açtı.

    TEPKİ ÇEKEN ANLAMSIZ DANS
    İBB Cemal Reşit Rey'de "Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali" düzenledi.

    Festivalde Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada tepki çekti.

    İBB'NİN KAYNAKLARI NEREYE AKIYOR
    Doğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke'nin hareketleri anlamsız bulundu ve vatandaşlar İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu ile İBB'ye tepki gösterdi.

        İşte o tepkilerden bazıları;

        DANSÇIYA 400 BİN LİRA ÖDEMİŞTİ
        İBB'nin İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya Şubat ayında 400 Bin TL ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.

        İBB tarafından tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

        GAZHANE'NİN DUVARLARINA ÇİZİLEN KARİKATÜRLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
        Ekrem mamoğlu yönetimindeki İBB +18 karikatürlerle de tepkilerin hedefi olmuştu.

        İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.

        CANAVARDAN CİNSEL ORGAN ÇİZDİLER
        Çizimlerde canavardan cinsel organ yapılması ve bir canavarın insan bacağını yemesi gibi rezil görüntülerin bulunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

        Vatandaşlar, çocukların da rahatça görebileceği konumda bulunan çizimlerin kaldırılmasını istedi.

            TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI
            Müstehcen görüntüler içeren çizimler tepkiler üzerine İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.

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            İBB’nin ’Doğaçlama Dans Festivali’ndeki gösteri sosyal medyada tepki çekti
            Haberler Güncel İBB'nin düzenlediği 'Doğaçlama Dans Festivali'ndeki gösteri sosyal medyada tepki çekti... İstanbul'un kaynakları nereye akıyor?
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