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    • 06.04.2022 21:22
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    İsraf değil de ne! İBB'den Flamenko dansı için 400 binlik ödeme

    Her fırsatta 'israf'tan dem vuran CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kaynaklarını israf etmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde İBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için kesenin ağzını açtı. İBB'nin 23-24 Şubat tarihlerinde İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    İsraf değil de ne!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları 'israf' ediliyor. Her fırsatta 'israf'tan dem vuran Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kaynaklarını savurmaya devam ediyor.

    ULAŞIMA SUYA ZAM, DANSA KAYNAK!
    Pandemi sürecinde İBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için kesenin ağzını açtı.

    DANSÇIYA 400 BİN LİRA
    İBB'nin İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

    İBB tarafından tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

    İMAMOĞLU PR'I İÇİN YOUTUBER'LARA GÜNLÜK 10 BİN TL
    Öte yandan Ekrem İmamoğlu PR çalışmaları için de İBB'nin bütçesini sonuna kadar açtı.

    Geçtiğimi aylarda İBB'nin kasasından Ekrem İmamoğlu'nun reklam çalışmaları için yeni bir ihaleye çıkıldığı görülmüştü.

    Gazeteci Cengiz Alçayır'ın paylaştığı ihale şartnamesine göre 10 YouTuber ve Influencer gibi sosyal medya fenomenlerine günlük 10 bin TL ödeneceği ortaya çıktı.

        YOUTUBER'LARA GÜNLÜK 10 BiN TL
        "Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti metini"         başlığının görüldüğü şartname'de şu ifadeler yer aldı:

        "İdare tarafından belirnekecek etkinlik, duyuru, kampanya, hizmet, tören, vs. çalışmaları için yine idare tarafından isimleri belirlenecek 10 YouTuber, Blogger, Influencer, vb. olarak adlandırılan kişilerin sosyal medya platformlarında bir bölümü tanıtım ve reklam faaliyetleri için her bir kişiye net 10 bin TL ödeme yapılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. İdare; reklamı ve tanıtımı yapılacak etkinliğe dair hesaplardan paylaşılacak görsellerin, canlı yayın ve video kaydı esnasında okunacak metinlerin içeriğini belirleyecektir. İdare tarafından içeriği belirlenen görseller belirlenen kişilerin hesaplarında bir gün süre ile yayınlanacaktır. Canlı yayın veya video içeriğinde tanıtım ve reklam olarak okunacak metinlerde bir günlük ücretlendirmeye tabi olacaktır."

        ÖDEME KARŞILIĞINDA SOSYAL MEDYADAN GÜZELLEME
        Ekrem İmamoğlu, daha önce de kendi yandaşı birçok şarkıcı ve gazeteciye on binlerce TL'lik ödemeler yapmıştı. Bu ödemeler karşılığında ise isimler sosyal medyada trollüğe soyunarak İmamoğlu hakkında güzellemeler yapmıştı.
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