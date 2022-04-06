İsraf değil de ne! İBB'den Flamenko dansı için 400 binlik ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları 'israf' ediliyor. Her fırsatta 'israf'tan dem vuran Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kaynaklarını savurmaya devam ediyor.
ULAŞIMA SUYA ZAM, DANSA KAYNAK!
Pandemi sürecinde İBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için kesenin ağzını açtı.
DANSÇIYA 400 BİN LİRA
İBB'nin İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.
İBB tarafından tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.
İMAMOĞLU PR'I İÇİN YOUTUBER'LARA GÜNLÜK 10 BİN TL
Öte yandan Ekrem İmamoğlu PR çalışmaları için de İBB'nin bütçesini sonuna kadar açtı.
Geçtiğimi aylarda İBB'nin kasasından Ekrem İmamoğlu'nun reklam çalışmaları için yeni bir ihaleye çıkıldığı görülmüştü.
Gazeteci Cengiz Alçayır'ın paylaştığı ihale şartnamesine göre 10 YouTuber ve Influencer gibi sosyal medya fenomenlerine günlük 10 bin TL ödeneceği ortaya çıktı.