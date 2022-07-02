Başkan Erdoğan’ın ’Bursa’ programı ertelendi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bursa'da yapacağı açılış ve miting programlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelerine verdi;
"Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı'nın ilk sürüşü Kent Meydanı'nda saat 14.00'te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BAŞKAN ERDOĞAN HANGİ PROGRAMLARA KATILACAKTI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacaktı.