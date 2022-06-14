İBB kertenkeleleri! İstanbul'daki Doğaçlama Dans Festivali'nde şimdi de bir dansçı vapurda rafı kırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım, trafik gibi sıkıntılarını çözmek bir yana İstanbullunun parasını adeta har vurup harman savuruyor.
Doğaçlama Dans Festivali adı altında düzenlenen etkinlikte Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi tepki çekerken yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
VAPURUN RAFINI KIRDI
Şehir Hatları vapurunda dans eden bir dansçı figürlerini sergilemek için hareket yaptığı esnada yolcuların üstünde bulunan ve can yeleklerini taşıyan rafa tutundu.
Raf ise uygulanan gücü kaldıramadı ve kırıldı.