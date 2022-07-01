Türk sinemasının büyük efsanesi Cüneyt Arkın, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Eşi Betül Arkın "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlu Murat, "Bizim ailemiz sandığımızdan çok daha büyük çok daha güzelmiş" şeklinde konuştu. Usta sanatçı için daha sonra Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ancak biri vardı ki gözyaşlarına hakim olamadı. O isim Türkan Şoray'dı...