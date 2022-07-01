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    Türk sinemasının büyük efsanesi Cüneyt Arkın, gözyaşlarıyla toprağa verildi

    Cüneyt Arkın... Tam 328 filmde rol aldı... Her kuşağa imzasını attı. Ve hayat verdiği kahramanlarla buluşmak üzere son yolculuğuna uğurlandı. Türkan Şoray’ın vedası ise herkesi ağlattı...

    AYDIN HAMZA
    Başrolde gözyaşı

    Usta oyuncu Cüneyt Arkın, kalp durması sonucu 85 yaşında hayata gözlerini kapadı. Dün son yolculuğuna uğurlandı. Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

    Eşi Betül Arkın "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlu Murat, "Bizim ailemiz sandığımızdan çok daha büyük çok daha güzelmiş" şeklinde konuştu. Usta sanatçı için daha sonra Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ancak biri vardı ki gözyaşlarına hakim olamadı. O isim Türkan Şoray'dı...

    Türk sinemasının Sultan'ı bir zamanlar onlarca filmde birlikte rol aldığı Cüneyt Arkın'ın tabutuna veda busesi bıraktı. Namazın ardından Arkın'ın naaşı binlerce kişinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        GÜLE GÜLE MALKOÇOĞLU
        Cüneyt Arkın'ın eşi Betül, oğulları ve torunları güçlükle teskin edildi.

        SULTAN'IN GÖZYAŞLARI
        Türkan Şoray, yakın dostu Arkın'ı uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

        Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy ile Serdar Gökhan da katıldı.

            Ediz Hun, "Cüneyt olağanüstü bir insandı. Emsalsizdi, çalışkandı, azimliydi" diye konuştu.

            Serdar Gökhan, "Türkiye bir değerini kaybetti" dedi.

            Törende Kuzey Vargın da vardı...
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                    Haberler Güncel Türk sinemasının büyük efsanesi Cüneyt Arkın, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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